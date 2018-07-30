Нурмагомедов пригрозив Макгрегору розплатою за витівку з нападом на автобус

Суд в Нью-Йорку виніс вирок Конору Макгрегору за ту витівку, що він влаштував на початку квітня в Нью-Йорку. Покарання ірландця, як і слід було очікувати, вийшло символічним – п'ять днів громадських робіт і відвідування курсів з управління гнівом.

В свою чергу, Хабіб Нурмагомедов висловився про судовий процес над Макгрегором.

Читайте також: Усику пригрозив поразкою один з топ-боксерів

"Нарешті-то вся ця історія закінчилася, Конор. Я був би засмучений, якби ти потрапив за грати. Тепер я зможу влаштувати показову страту в октагоні. За все, що ти зробив. Я чекаю тебе і твою ірландську команду в Нью-Йорку в листопаді, щоб покінчити з цим раз і назавжди", – цитує Нурмагомедова MMA Junkie.

Також російський боєць пригрозив ірландцю болісною розплатою за все, що той зробив.

Читайте також: Знаменитий боєць Конор Макгрегор стане вдруге батьком

"У мене є план. Я вимотаю його, змушу мучитися. Не хочу, щоб бій був швидким, не хочу вирубувати його відразу, щоб розплатитися за все. Він повинен здатися сам, повинен визнати поразку. Мені складно повірити, що це нарешті станеться. Я чекаю підписання контракту. Тоді все буде вирішено", – додав він.

Нагадаємо, за пару днів до турніру UFC 223 після прес-конференції учасників шоу Макгрегор з групою товаришів на підземному паркуванні атакували автобус, в якому знаходилися бійці, в тому числі і Хабіб Нурмагомедов. Ірландець запустив в автобус візок і розбив скло. В результаті травми отримали двоє бійців – Майкл К'єза і Рей Борг, якому осколок потрапив у око.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт 24