Експрезиденту Казахстану Назарбаєву зробили операцію на серці

Нурсултан Назарбаєв переніс операцію на серці. Наразі експрезидент Казахстану перебуває під наглядом медиків.

Про це повідомив його прессекретар Айдос Укібай, пишуть казахстанські ЗМІ. Детальніше інформує 24 Канал.

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Що відомо про операцію Назарбаєва

Госпіталізацію Назарбаєва до Національного наукового кардіохірургічного центру також підтвердили в МОЗ Казахстану.

Операція пройшла успішно. Загрози життя першого президента немає. Наразі він перебуває під наглядом,

– зазначив Айдос Укібай.

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Коротко, що треба знати про Назарбаєва