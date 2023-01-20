Експрезиденту Казахстану Назарбаєву зробили операцію на серці
20 січня 2023, 10:26Читать новость на русском
Нурсултан Назарбаєв переніс операцію на серці. Наразі експрезидент Казахстану перебуває під наглядом медиків.
Про це повідомив його прессекретар Айдос Укібай, пишуть казахстанські ЗМІ. Детальніше інформує 24 Канал.
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Що відомо про операцію Назарбаєва
Госпіталізацію Назарбаєва до Національного наукового кардіохірургічного центру також підтвердили в МОЗ Казахстану.
Операція пройшла успішно. Загрози життя першого президента немає. Наразі він перебуває під наглядом,
– зазначив Айдос Укібай.
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Коротко, що треба знати про Назарбаєва
- Нурсултан Назарбаєв перший президент Казахстану. Обіймав цю посаду з 24 квітня 1990 до 20 березня 2019-го. Також був главою Радбезу.
- Загалом Назарбаєв перебував при владі майже 30 років. Однак, з початком протестів у 2022 році казахи почали вимагати його відставки з посади голови Радбезу та зменшення впливу Назарбаєва на владу.
- Наразі Нурсултану Назарбаєву 82 роки.
- 11 січня 2023-го конституційний суд Казахстану скасував дію закону "Про першого президента – Єлбаси". Таким чином Назарбаєва позбавили привілеїв.