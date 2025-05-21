На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа: загинули люди
- 21 травня на Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа під час ремонтних робіт, є загиблі.
- Пожежу локалізовано, рятувальники та служби працюють на місці.
21 травня на Білоцерківській ТЕЦ сталося загоряння. Пожежа масштабна, рятувальники вже її локалізували. Відомо, що там проводили ремонті роботи, під час яких і могло статися загорання. Попередньо, на станції є загиблі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Білоцерківської міської ради.
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Пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ
Близько 12:46 на Білоцерківській ТЕЦ сталася сильна пожежа. Рятувальники отримали повідомлення про подію та виїхали на місце. Наразі відомо, що загоряння розпочалося на одному з об’єктів станції.
На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків,
– повідомляє місцева влада.
Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ: відео із задимленням
У ЗМІ пишуть, що ТЕЦ могла зайнятися під час ремонтних робіт. Уточнюються деталі щодо постраждалих.
Доповнено: в ДСНС підтвердили, що на станції виявили два обгорілі тіла.
На місці події працюють рятувальники / Фото ДСНС України
Територія станції дуже задимлена, що може свідчити про серйозний масштаб пожежі. На ТЕЦ загорілася територія, площею 960 квадратних метрів.
Горіли об'єкти Білоцерківської ТЕЦ: дивіться відео
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Нагадаємо, 18 травня рятувальники гасили масштабну пожежу в Київській області після атаки російських БпЛА. Вогонь зруйнував підприємство й медцентр. До порятунку тоді було залучено близько 100 працівників ДСНС, зокрема піротехніки.