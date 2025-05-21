На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа: загинули люди

21 травня на Білоцерківській ТЕЦ сталося загоряння. Пожежа масштабна, рятувальники вже її локалізували. Відомо, що там проводили ремонті роботи, під час яких і могло статися загорання. Попередньо, на станції є загиблі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Білоцерківської міської ради.

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Пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ

Близько 12:46 на Білоцерківській ТЕЦ сталася сильна пожежа. Рятувальники отримали повідомлення про подію та виїхали на місце. Наразі відомо, що загоряння розпочалося на одному з об’єктів станції.

На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків,

– повідомляє місцева влада.

Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ: відео із задимленням

У ЗМІ пишуть, що ТЕЦ могла зайнятися під час ремонтних робіт. Уточнюються деталі щодо постраждалих.

Доповнено: в ДСНС підтвердили, що на станції виявили два обгорілі тіла.

На місці події працюють рятувальники / Фото ДСНС України

Територія станції дуже задимлена, що може свідчити про серйозний масштаб пожежі. На ТЕЦ загорілася територія, площею 960 квадратних метрів.

Горіли об'єкти Білоцерківської ТЕЦ: дивіться відео

На території ТЕЦ у Білій Церкві сталася пожежа: відео

Нагадаємо, 18 травня рятувальники гасили масштабну пожежу в Київській області після атаки російських БпЛА. Вогонь зруйнував підприємство й медцентр. До порятунку тоді було залучено близько 100 працівників ДСНС, зокрема піротехніки.