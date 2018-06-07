Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме

Наближення виборів все відчутніше: влада хапається за мільйон справ та проблем, пропонує рішення, які часто-густо взагалі ніяк не стикуються з українською дійсністю.

Одним із прикладів відриву від реальності є обіцянка прем'єра Гройсмана виділяти породіллям компенсацію на няню. Аби жінка могла виходити на роботу невдовзі після пологів, її працедавець не втрачав цінний кадр, а сама новоспечена мама була б бодай трохи розвантажена від домашніх клопотів. Задум непоганий, але проблема в тому, що на няню Гройсман збирається давати 1,5 тисячі гривень, тоді як послуги по-справжньому професійного бейбісіттера коштують приблизно у 20 разів дорожче.

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"Всьо по-модньому, по-заграничному"

На останньому урядовому засіданні глава Кабміну анонсував дещо несподіване. "Сьогодні ми ухвалимо рішення з важливих питань. З одного боку, це введення традиції, яку ми впроваджуємо з 1 вересня 2018 року. Тепер кожна сім'я, в якій народилася дитина, буде отримувати від держави спеціальний baby box. Він насправді зібраний з любов'ю для того, щоб на перших етапах життя у мами, у сім'ї було все необхідне для того, щоб доглядати за дитиною. Це буде досить якісний box, з якісним наповненням, і це традиція в багатьох західних країнах, і сьогодні цю традицію ми вводимо для підтримки народжуваності. Тобто 100 тисяч українських сімей, в яких народжуються діти, отримають таку додаткову цільову підтримку", – сказав Володимир Гройсман.



"Дядю, дай на няню більше". Гройсман забезпечить дітлахів бейбісіттерами. Або лише думає, що забезпечить

На Заході й справді існує традиція вітати породіль бебі-боксами. Ці бокси є не просто тарою, яка містить набір дитячих речей, вони зроблені настільки якісно, що слугують першим ліжечком для немовляти. Проте ще ніде в світі видача бебі-боксів не простимулювала народжуваність. Так само, як і та друга новація, про введення якої також повідомив Гройсман.

Коли мама народжує, потрібно думати про те (особливо коли людина працює), як йти працювати. І тут потрібно найняти няню для того, щоб доглядати за дитиною, а самій іти працювати. І тут ми теж ухвалюємо важливе рішення разом з органами місцевого самоврядування в тих пропорціях, в яких сьогодні зараховується до бюджетів податок на доходи фізосіб. Я думаю, що це буде справедливо, ми вводимо таке поняття, як муніципальна няня. Це буде працювати з 1 січня, але у вересні це знайде своє відображення в проекті бюджету 2019 року. Коли ви наймаєте няню для догляду за своєю дитиною, ми будемо вам компенсувати – наразі це 1,5 тисячі гривень щомісяця заробітної плати,

– повідомив прем'єр.



Хороша няня коштує майже тисячу євро. Уряд пропонує виділяти батькам 1,5 тисячі гривень. До того ж няня має погодитися на офіційне працевлаштування

А отже в Кабміні вже встигли самі собі поаплодувати, зауваживши, що ініціатива Гройсмана дозволить не лише наблизитися до розв'язання демографічної кризи, але й створити нові робочі місця. Напевно, на вулиці Грушевського вже побачили вервечку з нянь, які прагнуть найнятися на роботу за 1,5 тисячі гривень на місяць. Що ж, настав час роз'яснити нашому уряду деякі очевидні речі.

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Мері Поппінс задарма

На сайті rabota.ua рекрутингове агентство готове винайняти няню за 30 тисяч гривень на місяць. Додаткові умови – проживання у родині, педагогічна освіта, досвід роботи із дітьми. Поруч із цим оголошенням сусідить інше – няня для новонародженої дівчинки, 31200 гривень, без жодних спеціальних побажань. Ще варіант: няня за 20 тисяч гривень, але із графіком "2 тижні роботи – 2 тижні відпочинку", іншими словами, на двох нянь, які заступатимуть на вахту почергово, родина готова витрачати 40 тисяч гривень щомісяця.

Інші батьки прагнуть бейбісіттера лише на вихідні, й за два робочі дні (субота-неділя) вони пропонують потенційній няні 11700 гривень на місяць. Нарешті, тій няні, яка зголоситься їхати в США, замовники послуги обіцяють платити 52 тисячі гривень, тобто 2 тисячі доларів за нинішнім курсом. Жодного варіанту, де йшлося би про няню за 1,5 тисячі, ми не знайшли. За 2, 3 чи 4 тисячі – так само.

Можна припустити, що Гройсман все ж підозрює, що дармові няні існують лише в казках, проте вважає запропоновані 1,5 тисячі гривень доброю допомогою для родини з дитиною. Але коли ця допомога не становить навіть десятої частини від суми, яку доведеться викласти за послуги няні, ентузіазм прем'єра складно розділити.

До того ж, скористатися щедрістю уряду можна буде тільки в тому випадку, якщо мати дитини відмовляється від декретної відпустки, виходячи на роботу. Між тим вік дитини обмежується трьома роками.

Механізм дуже простий: батьки наймають няню, офіційно її працевлаштовують. В кінці року їм за кожен місяць роботи няні буде відшкодовано розмір прожиткового мінімуму на дітей. Залежно від того, скільки місяців няня працювала, можемо підрахувати, скільки буде відшкодовано. Щорічно обсяг відшкодувань буде зростати в залежності від зростання прожиткового мінімуму,

– говорить заступниця міністра соцполітики Олександра Чуркіна.

Але її відомство не уточнює, куди саме звертатися батькам за відшкодуванням, які готувати документи, як правильно оформляти на роботу няню тощо. Механізм ще допрацьовується, твердять у Мінсоцполітики. Але це, зрештою, навіть і не головне.

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Няня і податки: хто кого перехитрить?

Головне те, що більшість нянь в Україні надають послуги без офіційного працевлаштування. Рекрутингові агентства виступають лише в ролі медіатора між винаймачами та робочою силою. Хтось із нянь взагалі ніде не працює, хтось – числиться на старих роботах, і лише переважна меншість оформлена як ФОП (фізична особа – підприємець). Податкова система, яка існує в Україні, через свою яскраво виражену репресивність аж ніяк не мотивує до примноження кількості ФОПів.

А тому невідомо, чи захоче няня свідомо вийти з "тіні" і погодитися на реєстрацію ФОПом й офіційне працевлаштування лише для того, аби батьки її вихованця могли отримати півтори тисячі гривень компенсації. Система "муніципальних нянь", яка давно й успішно працює за кордоном, може просто не пройти адаптацію в Україні. Й одна з причин майбутнього провалу – означений вище податковий аспект.

Але є й інша причина, через яку ініціатива Гройсмана може піти прахом. Ось як про неї каже економічний експерт Олександр Охрименко: "Я боюся, що у нас це може не працювати. Основну частину грошей (на нянь) повинні знайти місцеві бюджети. У деяких містах і селах керівники дуже розумні, і це запрацює без проблем, в інших же мери не здатні зрозуміти, як це потрібно організувати", – упевнений він.

Є ще один нюанс – сума, яку виплачуватиме держава, дуже маленька. Якщо сім'я буде розраховувати оплату з неї, то вони зможуть брати няню на годину або дві в день або на один день протягом тижня. Няні ж буде вигідно працювати, тільки якщо вона візьме собі з десяток вихованців. Якість роботи буде бажати кращого,

– зауважує Охрименко.

А тим часом стало відомо про вміст бебі-боксу по-українськи. До дитячої коробки увійдуть серветки, пелюшки, присипка, дитяче масло та крем, силіконова соска, дитяча пляшечка, фітозбори для ванночок, підгузки, ковдра, термометр, навчальні матеріали для батьків та дещо з одягу. Із таким багатством та з цілими 1,5 тисячі гривень на няню як тут не рвонути до пологового будинку?..



За кордоном бебі-бокси щедро напомповують найрізноманітнішими необхідними дитині речами. Вміст української коробки став відомим нещодавно

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