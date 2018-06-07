Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать

Приближение выборов все ощутимее: власть хватается за миллион дел и проблем, предлагает решения, которые зачастую вообще никак не стыкуются с украинской действительностью.

Одним из примеров отрыва от реальности является обещание премьера Гройсмана выделять роженицам компенсацию на няню. Чтобы женщина могла выходить на работу вскоре после родов, ее работодатель не терял ценный кадр, а сама новоиспеченная мама была бы хоть немного разгружена от домашних хлопот. Замысел неплохой, но проблема в том, что на няню Гройсман собирается давать 1,5 тысячи гривен, тогда как услуги по-настоящему профессионального бэбиситтера стоят примерно в 20 раз дороже.

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"Все по-модному, по-заграничному"

На последнем правительственном заседании глава Кабмина анонсировал нечто неожиданное. "Сегодня мы примем решение по важным вопросам. С одной стороны, это введение традиции, которую мы внедряем с 1 сентября 2018 года. Теперь каждая семья, в которой родился ребенок, будет получать от государства специальный baby box. Он на самом деле собран с любовью для того, чтобы на первых этапах жизни у мамы, в семье было все необходимое для того, чтобы ухаживать за ребенком. Это будет достаточно качественный box, с качественным наполнением, и это традиция есть во многих западных странах, и сегодня эту традицию мы вводим для поддержки рождаемости. То есть 100 тысяч украинских семей, в которых рождаются дети, получат такую дополнительную целевую поддержку", – сказал Владимир Гройсман.

"Дядя, дай на няню больше". Гройсман обеспечит ребятишек бэбиситтерами. Или только думает, что обеспечит

На Западе действительно существует традиция поздравлять рожениц бэби-боксами. Эти боксы являются не просто тарой, которая содержит набор детских вещей, они сделаны настолько качественно, что служат первой кроваткой для младенца. Однако еще нигде в мире выдача бэби-боксов не простимулировала рождаемость. Так же, как и вторая новация, о введении которой также сообщил Гройсман.

Когда мама рожает, нужно думать о том (особенно когда человек работает), как идти работать. И здесь нужно нанять няню для того, чтобы ухаживать за ребенком, а самой идти работать. И здесь мы тоже принимаем важное решение вместе с органами местного самоуправления в тех пропорциях, в которых сегодня зачисляется в бюджеты налог на доходы физлиц. Я думаю, что это будет справедливо, мы вводим такое понятие, как муниципальная няня. Это будет работать с 1 января, но в сентябре это найдет свое отражение в проекте бюджета 2019 года. Когда вы нанимаете няню для ухода за своим ребенком, мы будем вам компенсировать – сейчас это 1,5 тысячи гривен ежемесячно заработной платы,

– сообщил премьер.

Хорошая няня стоит почти тысячу евро. Правительство предлагает выделять родителям 1,5 тысячи гривен. К тому же няня должна согласиться на официальное трудоустройство

А значит в Кабмине уже успели сами себе поаплодировать, отметив, что инициатива Гройсмана позволит не только приблизиться к решению демографического кризиса, но и создать новые рабочие места. Наверное, на улице Грушевского уже увидели вереницу из нянь, которые стремятся наняться на работу за 1,5 тысячи гривен в месяц. Что же, настало время разъяснить нашему правительству некоторые очевидные вещи.

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Мэри Поппинс даром

На сайте rabota.ua рекрутинговое агентство готово нанять няню за 30 тысяч гривен в месяц. Дополнительные условия – проживание в семье, педагогическое образование, опыт работы с детьми. Рядом с этим объявлением соседствует другое – няня для новорожденной девочки, 31200 гривен, без каких-либо специальных пожеланий. Еще вариант: няня за 20 тысяч гривен, но с графиком "2 недели работы – 2 недели отдыха", иными словами, на двух нянь, которые збудут заступать на вахту поочередно, семья готова тратить 40 тысяч гривен ежемесячно.

Другие родители стремятся получить бэбиситтера только на выходные, и за два рабочих дня (суббота-воскресенье) они предлагают потенциальной няне 11700 гривен в месяц. Наконец, той няне, которая согласится ехать в США, заказчики услуги обещают платить 52 тысячи гривен, то есть 2 тысячи долларов по нынешнему курсу. Ни одного варианта, где речь шла бы о няне за 1,5 тысячи, мы не нашли. По 2, 3 или 4 тысячи – тоже.

Можно предположить, что Гройсман все же подозревает, что дармовые няни существуют только в сказках, однако считает предложенные 1,5 тысячи гривен хорошей помощью для семьи с ребенком. Но когда эта помощь не составляет даже десятой части от суммы, которую придется выложить за услуги няни, энтузиазм премьера сложно разделить.

К тому же, воспользоваться щедростью правительства можно будет только в том случае, если мать ребенка отказывается от декретного отпуска, выходя на работу. Между тем возраст ребенка ограничивается тремя годами.

Механизм очень простой: родители нанимают няню, официально ее трудоустраивают. В конце года им за каждый месяц работы няни будет возмещен размер прожиточного минимума на детей. В зависимости от того, сколько месяцев няня работала, можем подсчитать, сколько будет возмещено. Ежегодно объем возмещений будет расти в зависимости от роста прожиточного минимума,

– говорит заместитель министра соцполитики Александра Чуркина.

Но ее ведомство не уточняет, куда именно обращаться родителям за возмещением, какие готовить документы, как правильно оформлять на работу няню и тому подобное. Механизм еще дорабатывается, утверждают в Минсоцполитики. Но это, в конце концов, даже и не главное.

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Няня и налоги: кто кого перехитрит?

Главное то, что большинство нянь в Украине предоставляют услуги без официального трудоустройства. Рекрутинговые агентства выступают лишь в роли медиатора между нанимателями и рабочей силой. Кто-то из нянь вообще нигде не работает, кто – то числится на старых работах, и лишь подавляющее меньшинство оформлено как ФЛП (физическое лицо – предприниматель). Налоговая система, которая существует в Украине, из-за своей ярко выраженной репрессивности отнюдь не мотивирует к умножению количества ФЛП.

А потому неизвестно, захочет ли няня сознательно выйти из "тени" и согласиться на регистрации ФЛП и официальное трудоустройство только для того, чтобы родители ее воспитанника могли получить полторы тысячи гривен компенсации. Система "муниципальных нянь", которая давно и успешно работает за рубежом, может просто не пройти адаптацию в Украине. И одна из причин будущего провала – указанный выше налоговый аспект.

Но есть и другая причина, по которой инициатива Гройсмана может пойти прахом. Вот как о ней говорит экономический эксперт Александр Охрименко: "Я боюсь, что у нас это может не работать. Основную часть денег (на нянь) должны найти местные бюджеты. В некоторых городах и селах руководители очень умные, и это заработает без проблем, в других же мэры не способны понять, как это нужно организовать", – уверен он.

Есть еще один нюанс – сумма, которую будет выплачивать государство, очень маленькая. Если семья будет рассчитывать оплату с нее, то они смогут брать няню на час или два в день или один день в течение недели. Няни же будет выгодно работать, только если она возьмет себе с десяток воспитанников. Качество работы будет желать лучшего,

– замечает Охрименко.

А тем временем стало известно о содержании бэби-бокса по-украински. В детскую коробку войдут салфетки, пеленки, присыпка, детское масло и крем, силиконовая соска, детская бутылочка, фитосбор для ванночек, подгузники, одеяло, термометр, учебные материалы для родителей и кое-что из одежды. С таким богатством и с целыми 1,5 тысячами гривен на няню как тут не рвануть в роддом?

За рубежом бэби-боксы щедро накачивают самыми необходимыми ребенку вещами. Содержание украинской коробки стало известным недавно

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