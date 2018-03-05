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Няня вдарила малого сина Фреймут: деталі скандалу

12936 Читать новость на русском
У сім'ї Фреймут розгорівся скандал через няню
У сім'ї Фреймут розгорівся скандал через няню / Фото з соцмереж

У сім'ї Ольги Фреймут розгорівся скандал через няню, яка вдарила малого сина Ольги Валерія, якому ще нема навіть двох років.

Про це українська телеведуча Ольга Фреймут написала у своєму Instagram.

"Навіть не віриться – як у мене, такої прискіпливої і помішаної на дітях, таке могло статися? Як я не бачила? Останнім часом Валерій (1 рік 8 місяців) дуже тривожно спить вночі – раптом починає гірко-гірко плакати", – пише ведуча.

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Окрім того, Фреймут помітила, як її син тікає від няні Марії, коли її бачить. Та завдяки камерам, встановленим у помешканні, вона з'ясувала причину страхів сина Валерія.

Мені стало відомо, що няня вдарила мого сина по личку. Дала ляпаса. Як дорослому. При цьому сказала, що це – здача, бо дитина її вкусила,
– наголосила Ольга.

За словами ведучої, няня за два дні роботи отримувала зарплату більшу, ніж мама Фреймут вчителькою за місяць. Окрім того, няня Фреймут добре у неї харчувалась, користувалася послугами її водія, крім того, Ольга винайняла для комфорту няні добру квартиру.

В одному зі столичних VIP-агентств з підбору нянь розповіли, що у такій ситуації з няні Марії Сенатор, яка родом з Луцька, буде стягнуто хіба що штраф в обсязі зарплати, отриманої за весь час роботи у сім'ї.

Штраф треба буде оформляти через суд. Окрім того, сама няня потрапить у "чорний список", який формують агентства і обмінюються ним.

Навіть не віриться - як у мене, такої прискіпливої і помішаної на дітях , таке могло статися? Я - журналіст , людей відчуваю , розбираюся в них, вмію з ними розмовляти . Як я не бачила? Втім, я відчувала. Останнім часом Валерій (1 рік 8 місяців) дуже тривожно спить вночі - раптом починає гірко -гірко плакати. Це не зубки - у сина вже всі прорізалися. І він у нас не погано розмовляє - сказав би. А ще Валерій почав панічно за мене хапатися , втікати від няні . Навіть , коли я в одній з ним кімнаті відходила до вікна, він починав плакати: "Мама тут! Мама тут !" Валерій постійно казав , що вкусить Марію ( так звати його няню), плакав і біг до нас з Володею, бабусь , до першої няні Каті, яка тепер з Євдокією, моєї сестри , навіть до домашньої робітниці . У нас вдома камери. І я дізналася причину такої поведінки сина. Мені стало відомо, що няня вдарила мого сина по личку. Дала ляпаса. Як дорослому . При цьому сказала , що це - здача, бо дитина її вкусила . Валерій розплаканий перепитав: "Здача?" . За що ? Чому? Як ? Ця жінка отримувала щедру зарплату - два дні її роботи - стільки моя мама заробляє вчителькою за місяць . Я робила подарунки її дочці. Турбувалася , смачно годувала, вона користувалася послугами мого водія. Для комфорту няні винайняли затишну квартиру. Марія завжди казала , що готова : "мені руки підстелити ". Я пишу цей пост - і плачу ! Дорогі батьки, будьте поруч з дитиною , прислухайтеся , придивляйтеся, слухайте серце. Нікому чужому вірити не можна. І ще, якщо до вас на роботу проситиметься няня Марія Сенатор з Луцька , згадайте мою історію.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Теги: Новини України LifeStyle Діти Скандал Ольга Фреймут Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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