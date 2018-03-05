Няня вдарила малого сина Фреймут: деталі скандалу

У сім'ї Ольги Фреймут розгорівся скандал через няню, яка вдарила малого сина Ольги Валерія, якому ще нема навіть двох років.

Про це українська телеведуча Ольга Фреймут написала у своєму Instagram.

"Навіть не віриться – як у мене, такої прискіпливої і помішаної на дітях, таке могло статися? Як я не бачила? Останнім часом Валерій (1 рік 8 місяців) дуже тривожно спить вночі – раптом починає гірко-гірко плакати", – пише ведуча.

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Окрім того, Фреймут помітила, як її син тікає від няні Марії, коли її бачить. Та завдяки камерам, встановленим у помешканні, вона з'ясувала причину страхів сина Валерія.

Мені стало відомо, що няня вдарила мого сина по личку. Дала ляпаса. Як дорослому. При цьому сказала, що це – здача, бо дитина її вкусила,

– наголосила Ольга.

За словами ведучої, няня за два дні роботи отримувала зарплату більшу, ніж мама Фреймут вчителькою за місяць. Окрім того, няня Фреймут добре у неї харчувалась, користувалася послугами її водія, крім того, Ольга винайняла для комфорту няні добру квартиру.

В одному зі столичних VIP-агентств з підбору нянь розповіли, що у такій ситуації з няні Марії Сенатор, яка родом з Луцька, буде стягнуто хіба що штраф в обсязі зарплати, отриманої за весь час роботи у сім'ї.

Штраф треба буде оформляти через суд. Окрім того, сама няня потрапить у "чорний список", який формують агентства і обмінюються ним.