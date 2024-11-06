NYT прогнозує впевнену перемогу Трампа

Американське видання The New York Times прогнозує "ймовірну" перемогу Трампа у виборах президента США. Його шанси оцінюються у 88%.

Модель NYT також передбачає, що Трамп має 95% на виграш у Джорджії, стільки ж – у Північній Кароліні. Про це пише 24 Канал із покликанням на The New York Times.

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Які шанси Трампа на перемогу

Трамп, за прогнозом NYT, також має шанс у 76% закріпити свій успіх в Аризоні, а також 69% – у Вісконсін.

Якщо ця модель правильна і прогноз виявиться правдивим, то загалом йдеться про 53 голоси виборців.

Модель ймовірного виграшу Трампа у виборах / Прогноз The New York Times

Зверніть увагу! Тим часом інше американське видання The Washington Post стверджує, що Трамп дійсно має перевагу в шансах на перемогу, але водночас шанс виграти цю боротьбу має й Гарріс.

Ситуація із перебігом президентських виборів в США / Карта The New York Times