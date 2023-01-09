Мстять Росії: у NYT розповіли про добровольців ЗСУ з колишніх радянських республік

Тисячі добровольців з різних куточків світу воюють за Україну у війні, яку розпочала Росія. Багато з них – жителі пострадянського простору.

Вони мають власну тривалу історію протистояння країні-агресорці та її президенту Владіміру Путіну. У The New York Times розповіли, хто ці люди.

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Чеченці, білоруси, грузини, кримські татари та росіяни: хто воює пліч-о-пліч з Україною

Українські військові командувачі стверджують, що солдатів у війні їм не бракує. Водночас вони дуже позитивно ставляться до тисяч добровольців з інших країн, які борються з Україною проти російського терору.

Чеченці, грузини, кримські татари, білоруси та інші представники країн, що входили до складу колишнього СРСР, підтримують українців. Більшість з них мотивовані історичними образами та мають власні рахунки з диктатурою Путіна і його поплічниками.

Чеченці допомагають Україні у боротьбі з окупантом

Чеченці добре розуміють українців, адже також довго боролися за свій суверенітет. Зокрема заступником командира чеченського батальйону є Муслім Мадієв – ветеран двох воєн у Чечні проти російського гніту.

Він був соратником Джохара Дудаєва, колишнього радянського генерала, який очолив Чечню в її спробі отримати незалежність від Росії в 1990-х роках. З 2016 році Мадієв мешкає в Україні через вигнання з Батьківщини.

Ми бачили, що відбувається. Україні не бракує людей, але ми повинні приєднатися і бути частиною цієї війни,

– каже Муслім Мадієв.

Мета чеченців набагато глибша, ніж просто помститися Росії. Вони прагнуть здобути незалежність і допомогти її отримати тим народам, які досі тероризує і тримає при собі Росія.

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Білоруси, кавказці та кримські татари також воюють за суверенітет України

Багато білорусів, які не збираються миритися з незаконним захопленням влади самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком, сьогодні вступили до лав Інтернаціонального легіону.

Їхня участь у війні може бути корисною для України, але це також потенційно вибухонебезпечне питання для київської влади, оскільки більшість із них мають довгострокові політичні амбіції повернутися додому та повалити російський та білоруський уряди, – пишуть у NYT.

Громадяни Грузії також борються з Україною проти агресії росіян. Ще у далекому 2008 році вони відчули на собі всю суть "русского міра" і знають, що, крім розрухи та горя, він нічого більше не несе.

Також у ЗСУ чимало кримських татар. У 2014 році вони втратили домівки через агресію Росії. Зауважимо, що це не вперше кримськотатарський народ потерпає від тиранії – у 1940-х роках радянська влада насильницько депортувала на територію Росії жителів півострова.

Російський добровольчий полк, який бореться проти режиму Путіна

Лідери етнічних формувань, які воюють на боці України, стверджують, що натрапили на певні труднощі. Зокрема скаржаться на відсутність підтримки з боку української влади.

Наприклад, очільник російського полку, ультраправий націоналіст з позивним "Білий Рекс" каже, що зіткнувся багатьма перешкодами при формуванні загону після вторгнення окупантів в Україну. Він та його побратими вже декілька років живуть в Україні.

Однак спершу до їхньої добровольчої ініціативи ставилися вороже. Керівництво побоювалося диверсій.

Нас тримали під прицілом. У нас було багато смішних і не дуже зустрічей, але я твердо вирішив мати цей полк,

– сказав "Білий Рекс".

Трохи згодом російський полк знайшов підтримку серед українців. Зараз вони діють в тилу росіян і виконують розвідувальні та диверсійні місії для української армії.

Бійці батальйону "Туран" знищують режим Путіна

На початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський ініціював створення Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Відтак, за Україну мають право воювати іноземці.

Наприкінці осені з'явилася інформація про новостворений батальйон тюркських народів "Туран". Його очільники наголосили, що планують знищувати режим російського диктатора та його прихвосня – очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Вони пригрозили російським окупантам, що будуть "кошмарити їх зсередини та зовні". Зараз вони борються пліч-о-пліч з українцями та допомагають наблизити Перемогу нашої держави.