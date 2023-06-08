Нью-Йорк оповило їдким димом: небо стало помаранчевим, жителям роздають захисні маски

Нью-Йорк затягнуло їдким димом через лісові пожежі в Канаді. В окрузі вже закривають зоопарк, усі парки та поля для гольфу. Місцевим жителям роздають маски.

Через дим від потужних лісових пожеж у Канаді в частині США значно погіршилася якість повітря. Нью-Йорк навіть серед лідерів у рейтингу найбільш забруднених міст у світі.

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Показник забруднення повітря перевищив норму у 8 разів

У вівторок мешканців Нью-Йорка закликали залишатися вдома, адже якість повітря продовжує знижуватися. Щонайменше 10 шкільних округів у центральному штаті скасували заходи та заходи на вулиці.

Дим від лісових пожеж огортає США / Фото зі ЗМІ та Getty Images

Департамент охорони навколишнього середовища штату Нью-Джерсі навіть оголосив середу Днем дій щодо якості повітря, заявивши, що рівень "дрібних твердих частинок підвищиться до нездорового діапазону для чутливих груп у всьому штаті". Губернатор закликав людей обмежити активну діяльність та час на відкритому повітрі. Перш за все, застереження стосується жителів із захворюваннями серця чи легенів, а також літніх і молодих людей.

Показник забруднення подекуди перевищив норму (від 0 до 50) аж у 8 разів. Зокрема, у Нью-Йорку та долині Лехай у Пенсільванії індекс сягнув аж 400. До речі, коли показник перевищує 300, повітря вважається "небезпечним", тож навіть здоровим людям рекомендують обмежити фізичну активність на вулиці.

Через забруднення повітря у штаті Нью-Йорк планують роздати мешканцям 1 мільйон масок.

Просто залишайтеся вдома. Майже в кожній частині нашого штату перебування на відкритому повітрі небезпечне,

– заявила губернатор Кеті Гокул.

Дим, що сповзає від лісових пожеж у Квебеку, продовжуватиме забарвлювати небо в моторошний помаранчевий колір. Метеоролог CNN Дженніфер Грей заявила, що це може тривати постійно упродовж усього літа.

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