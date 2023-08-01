Окупанти скинули на Нью-Йорк 6 авіабомб: є масові руйнування

На Донеччині російські загарбники скинули шість авіабомб на селище Нью-Йорк. Атака сталася 31 липня.

На жаль, внаслідок атаки є значні руйнування. Однак люди не постраждали.

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Окупанти скинули на Нью-Йорк авіабомби

Так, унаслідок обстрілу руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 31 приватний будинок, а також школа. На щастя, люди завдяки вчасній евакуації не постраждали.

Окрім цього, впродовж доби Росія атакувала й інші населені пункти Донецької області:

По Краматорську ворог поцілив трьома ракетами С-300, пошкоджено адмінбудівлю та промислові приміщення.

Унаслідок артилерійського обстрілу в селі Зоряне Мар'їнської громади загинули двоє мешканців, 34 і 38 років.

Одного чоловіка вбило на місці, іншого намагалися врятувати "Білі янголи", але під час евакуації до лікарні від несумісних з життям ран він помер. Також поліцейські надали допомогу пораненій 40-річній жінці. Зруйновано приватну оселю.

У селі Веселе під удар із ЗРК С-300 потрапило фермерське господарство, люди не постраждали.

Наслідки обстрілів Донеччини / фото поліції

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