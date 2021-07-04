Повернення Нью-Йорку актуалізувало відновлення німецької спадщини в Україні, – Казанський

Селищу Новгородське на Донеччині повернули історичну назву – Нью-Йорк. Це гарний привід згадати про десятки колишніх німецьких поселень, які перейменували за радянської влади.

Настав час повернути справжні імена не тільки Нью-Йорку, але і їм теж. Таку думку у відеоблозі "Антидот" висловив журналіст та член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Детальніше читайте тут Заборонена історія: чому селище на Донеччині справедливо перейменували в Нью-Йорк

За його словами, достатньо поглянути на старі мапи, аби переконатися, що на них безліч німецьких топонімів. Наприклад, навколо сучасного Запоріжжя були цілі розсипи таких поселень.

Повернення Нью-Йорку актуалізувало питання відродження усієї німецької спадщини України,

– наголосив Казанський.

Він зазначив, що такий ренесанс міг би стати дуже важливою і корисною програмою, спрямованою зокрема на залучення в Україну німецьких інвесторів та німецьких туристів.

Казанський наголосив на важливості відновлення німецької спадщини

Журналіст вважає, що необхідно повернути німецькі назви історичним поселенням, відновити і відремонтувати вцілілі пам'ятки архітектури та могили. А також – організувати в Запоріжжі масштабний фестиваль німецької культури.

"Упевнений, що німці ще й з радістю б це проспонсорували. Якщо ми інтегруємося до Європейського Союзу – цілком логічно було б підкреслювати усе, що споріднює та об'єднує Україну з європейськими країнами", – зауважив Казанський. Він додав, що відновлення німецької спадщини однозначно поліпшило б сприйняття України у Німеччині.

Коротко про перейменування селища Новгородське в Нью-Йорк

Ще в жовтні 2019 року мешканці населеного пункту заговорили про перейменування селища Новгородське.

Вони хотіли повернути йому історичну назву – Нью-Йорк.

Тільки через 2 роки, 1 липня 2021 року, Верховна Рада проголосувала за перейменування.

У Сполучених Штатах Америки вже привітали Україну з поверненням до історичної назви.

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