У Нью-Йорку почалася зустріч Зеленського і Трампа: основні заяви

27 вересня 2024, 17:10
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Автор: Вікторія Кульженко

Володимир Зеленський перебуває з візитом у сполучених Штатах Америки. Він уже провів низку важливих зустрічей та проведе ще одну.

У Нью-Йорку розпочалась зустріч президента України та кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа. Вона відбувається на тлі скандальних заяв Трампа стосовно Володимира Зеленського та перебігу війни в Україні. 

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Зустріч розпочалась

У Нью-Йорку стартувала зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Вони обговорять багато важливих питань.

Відомо, що український лідер затримався у США ще на один день для цієї зустрічі. Також раніше Трамп опублікував листа, якого йому адресував Зеленський. Президент зазначив, що всі в Україні хочуть завершення війни справедливим миром, водночас усвідомлюють, що цього досягти без США неможливо.

Окремо Зеленський наголосив, що "завжди з великою повагою ставиться до всього, що пов'язано з Трампом". Він підкреслив важливість особистого контакту і стовідсоткового взаєморозуміння.

Перед цим Трамп розкритикував Зеленського за те, що він не хоче йти на поступки Росії та віддавати їй території.

Що обговорювали на зустрічі

17:44, 27 вересня

Зеленський про спільне бачення війни

Зеленський сказав Трампу, що думає, що вони мають спільне бачення, що війна в Україні має зупинитися, а Путін не може перемогти.

Україна має перемогти і я хочу обговорити з вами детально наш план,
– пояснив президент.

17:27, 27 вересня

Трамп про закінчення війни

Дональд Трамп знову висловив переконання, що зміг би швидко закінчити війну в Україні, якщо його оберуть.

Він наголосив, що у нього хороші стосунки із Зеленським та з Путіним. Він також вважає, що всі виграють від швидкого закінчення.

Володимир Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі ніж з Путіним.

17:25, 27 вересня

Зеленський проходить випробування

Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський зараз проходить неабиякі випробування.

Ми обговоримо це і подивимося, до чого ми зможемо прийти,
– наголосив кандидат в президенти США.