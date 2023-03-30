Гігантський щур заліз чоловіку на шию у метро: відео з його реакцією стало вірусним

У Мережі з'явилося відео, де чоловік спить у нью-йоркському метро, а по ньому повзає гігантський щур. Воно швидко стало вірусним, адже реакція чоловіка – безцінна.

Ролик опублікували у тіктоці і він вже зібрав більш ніж 3,4 мільйона вподобань. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також В окопі ЗСУ оселився бобер: бійці намагаються виселити "бойового" з окопу, але йому байдуже

Подробиці інциденту

На початку відео видно людину, яка спить у вагоні, а гризун бігає біля його черевиків. Проте потім щур увійшов в азарт. Він заліз на взуття сплячого і швидко пробрався вгору по його нозі. Поки чоловік спить та нічого не підозрює, гризун дійшов до його шиї.

Коли щур почав бігати по потилиці, пасажир зрозумів, що щось відбувається та прокинувся. Коли зрозумів, що відбувається, соньку спокійно встав. Натомість щур побіг далі по вагону шукати нових пригод.

Щур у метро Нью-Йорка: курйозне відео

Реакція мережі:

"Можна вмерти зі страху.";

"Він був на диво спокійний. Я б зістрибнув з потяга";

"Сплінтер шукає братву.";

"А може це Рататуй?";

"Оце б я там верещала на весь вагон! Він такий спокійний.";

"Ну все, забирай тепер додому, вона тебе обрала.";

"Ніколи не спи в метро. Ніколи.";

"Моя душа покинула б моє тіло.";

В Африці під час сафарі крокодил вкрав холодильник у туристів

У мережі поширюють ще одне курйозне відео з Південної Африки. Туристи вирушили на пікнік в заповіднику Рітспруіт, під час якого до них непомітно підкрався крокодил. Рептилія, мабуть, дуже зголодніла і вкрала холодильник з напоями.

Група людей, коли побачила крокодила, одразу повільно відступила на безпечну відстань до своєї машини. Хижак схопив щелепою синій холодильник, швидко повернувшись до води. Потім до нього приєднався ще один крокодил і разом вони почали розгрібати вміст коробки. Спантеличені люди знімали все на відео, а потім поділилися своєю пригодою у мережі.

Організатори сафарі нагадали туристам про необхідність поваги до дикої природи та її мешканців, особливо коли вони на території, на якій ці тварини мешкають.