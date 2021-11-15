В ОАСК оскаржують перевірку COVID-сертифікатів у громадських місцях
Джерело:ОАСК
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо права перевірки у людей сертифікатів вакцинації в громадських місцях. Це стосується й перевірки на наявність негативного ПЛР-тесту чи документу про одужання від COVID-19.
Позов до Кабміну та Державної казначейської служби подав житель Миколаєва. Він просить, аби суд скасував відповідний пункт постанови уряду.
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Просять мільйон гривень моральної шкоди
Крім скасування пункту про перевірки, позивач хоче стягнути з Державної казначейської служби 1 мільйон гривень моральної шкоди на свою користь.
Суд розглядатиме справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначили на 8 грудня 2021 року.
Перевірка COVID-сертифікатів: що відомо
У регіонах, де діє червона зона карантину, у громадських місцях треба мати сертифікат про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус. Коли правоохоронці чи інші служби перевірять наявність таких документів, вони не порушують закон. У МОЗ зазначили, що це не є розголошенням медичної таємниці.
Щоправда, ніхто не може перевіряти сертифікати у низці закладів:
- у банках;
- на АЗС;
- у ветеринарних магазинах ;
- в аптеках;
- у всіх продовольчих магазинах на будь-якому рівні епіднебезпеки.