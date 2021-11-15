В ОАСК оскаржують перевірку COVID-сертифікатів у громадських місцях

Крім скасування пункту про перевірки, позивач хоче стягнути з Державної казначейської служби 1 мільйон гривень моральної шкоди на свою користь.

Суд розглядатиме справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначили на 8 грудня 2021 року.

У регіонах, де діє червона зона карантину, у громадських місцях треба мати сертифікат про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус. Коли правоохоронці чи інші служби перевірять наявність таких документів, вони не порушують закон. У МОЗ зазначили, що це не є розголошенням медичної таємниці.