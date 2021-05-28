Справа про заборону "Партії Шарія": ОАСК призначив психолого-лінгвістичну експертизу

28 травня 2021 , 16:00
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Джерело:

ОАСК

Окружний адміністративний суд Києва у п'ятницю, 28 травня, призначив психолого-лінгвістичну експертизу відеоматеріалів одіозного блогера Анатолія Шарія. Це сталося під час судового засідання у справі про заборону "Партії Шарія".

Позивачем у справі є Міністерство юстиції України. Відповідно до рішення суду, провадження у справі зупинили до закінчення проведення судової експертизи.

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За даними ЗМІ, під час експертизи перевірять саме відеоматеріали Шарія. Здійснить це Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Бокаріуса.

Позов про заборону "Партії Шарія": головне

  • Провадження проти "Партії Шарія" ОАСК відкрив ще у березні 2021 року.
  • Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що позов до суду базувався на матеріалах, які надали прокуратура та СБУ. Політик зізнався: ніхто не очікує, що справа буде легкою. За словами Малюськи, "Партія Шарія" "вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності".
  • Тим часом "Партії Шарія" позивається до Головного управління СБУ.
Зверніть увагу! Анатолій Шарій – проросійський блогер. Під час Революції Гідності він "прославився" своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами. Тривалий час Шарій активно поширював кремлівські фейки про "громадянську війну на Сході України". У лютому 2021 року блогера оголосили у розшук.


Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу

Автор: Мар'яна Бекало