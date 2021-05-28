Справа про заборону "Партії Шарія": ОАСК призначив психолого-лінгвістичну експертизу

16:00

Окружний адміністративний суд Києва у п'ятницю, 28 травня, призначив психолого-лінгвістичну експертизу відеоматеріалів одіозного блогера Анатолія Шарія. Це сталося під час судового засідання у справі про заборону "Партії Шарія".