ОАСК скасував передачу медіахолдингу Курченка в управління "1+1 Інтернет"

Скандальний ОАСК скасував рішення АРМА щодо передачі ТОВ "Український медіахолдинг" в управління "1+1 Інтернет". Суд постановив, що переможцем конкурсу є збиткове товариство.
Деталі рішення ОАСК
Окружний адміністративний суд Києва постановив, що ТОВ "1+1 Інтернет" не може виконувати план з управління активів. Рішення схвалили на підставі дослідження й аналізу фінансової звітності та тендерної документації.
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З якої причини суд вирішив покластися на власні знання з підприємницької діяльності, фінансів та бухгалтерського обліку, а не на фахові знання експертів – невідомо,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про передачу медіахолдингу АРМА
Печерський суд Києва у вересні 2019 року передав Агентству з розшуку та управління активами права на "Український медіахолдинг". Відомство обрало управителем ТОВ "1+1 Інтернет", адже підприємство гарантувало найбільші надходження серед усіх учасників конкурсу.
Хто такий Сергій КурченкоКурченко – український олігарх, власник групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія", ексвласник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності він втік з України у Москву.
Проти Курченка відкрили низку кримінальних справ, зокрема через незаконні схеми щодо продажу нафтопродуктів. Його майно та майно підприємств заарештували.