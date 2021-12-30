ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради

Скандальний ОАСК відкрив провадження на вимогу Віктора Януковича. Мовиться про позов президента-втікача до українського парламенту.

Деталі рішення ОАСК

Розгляд справи призначили на 10:15 16 лютого 2022 року. На засідання викличуть обидві сторони.

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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України,

– розповіла Ольга Совгиря.

Нардепка та представниця парламенту у Конституційному Суді зазначила, що Янукович просить встановити, що у Ради не було повноважень усувати його з посади президента.

До речі, в ухвалі суду вказано, що адресою для листування із президентом-втікачем є Ростов-на-Дону.

Що не так із позовом

Раніше Совгиря зазначала, що справи щодо оскарження дій Верховної Ради має розглядати Верховний Суд, а не ОАСК.

У позові заявлено вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення". Це може свідчити про штучну зміну підсудності позову шляхом маніпуляцій із формулюванням вимог.

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Експрезидент подав позов до скандального ОАСК ще у листопаді. Він вважає, що з ним вчинили "несправедливо", коли усунули з посади.

Цю інформацію оприлюднив адвокат втікача Юрій Кірасір. Він цинічно додав, що таке рішення депутати схвалили "в ейфорії впевненості у своїй безкарності".

Розглядатиме справу суддя Ігор Качур. У 2004 році він був членом ЦВК, яка оголосила Януковича переможцем виборів. Крім того, Качур працював заступником міністра промислової політики в уряді скандального президента.

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Повний текст публікації Ольги Совгирі у телеграмі:

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.

Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15.

Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України.

В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Росія).