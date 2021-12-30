ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради
Джерело:телеграм-канал Ольги Совгирі
Скандальний ОАСК відкрив провадження на вимогу Віктора Януковича. Мовиться про позов президента-втікача до українського парламенту.
Деталі рішення ОАСК
Розгляд справи призначили на 10:15 16 лютого 2022 року. На засідання викличуть обидві сторони.
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Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України,
– розповіла Ольга Совгиря.
Нардепка та представниця парламенту у Конституційному Суді зазначила, що Янукович просить встановити, що у Ради не було повноважень усувати його з посади президента.
До речі, в ухвалі суду вказано, що адресою для листування із президентом-втікачем є Ростов-на-Дону.
Що не так із позовом
Раніше Совгиря зазначала, що справи щодо оскарження дій Верховної Ради має розглядати Верховний Суд, а не ОАСК.
У позові заявлено вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення". Це може свідчити про штучну зміну підсудності позову шляхом маніпуляцій із формулюванням вимог.
Янукович оскаржує своє відсторонення: деталі
- Експрезидент подав позов до скандального ОАСК ще у листопаді. Він вважає, що з ним вчинили "несправедливо", коли усунули з посади.
- Цю інформацію оприлюднив адвокат втікача Юрій Кірасір. Він цинічно додав, що таке рішення депутати схвалили "в ейфорії впевненості у своїй безкарності".
- Розглядатиме справу суддя Ігор Качур. У 2004 році він був членом ЦВК, яка оголосила Януковича переможцем виборів. Крім того, Качур працював заступником міністра промислової політики в уряді скандального президента.
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Повний текст публікації Ольги Совгирі у телеграмі:
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.
Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15.
Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України.
В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Росія).