Скандальний ОАСК зняв з "Квітів України" статус пам'ятки: будівлю можуть знести

Скандальний Окружний адміністративний суд міста Києва вирішив, що історична споруда "Квіти України" є "радянщиною". Саме тому, за його рішенням, це більше не пам'ятка культурної спадщини.

Після цього рішення суду, забудовник може знести будівлю. Варто пригадати, що у 2021 році там вже починали демонтаж.

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Як ОАСК ухвалював рішення

Окружний адміністративний суд міста Києва 2 грудня 2022 року вирішив, що варто скасувати накази Мінкульту та Департаменту охорони культурної спадщини, згідно з якими будівля "Квіти України" входила в реєстр пам'яток культурної спадщини.

Варто зауважити, що розглядали справу дуже швидко та за спрощеною процедурою. Саме тому учасників справи про це навіть не мали повідомляти.

Ініціативна група "Зберегти Квіти України" написала, що дізналась про рішення тільки тому, що пильнували за справою.

"Квіти України" більше не пам'ятка, не має охоронного статусу, на забудовника більше не діє припис Мінкульту про заборону будівельних робіт. Кілька кроків – і він знов зможе повернутись до своєї фантазії про скляний офісний центр,

– відзначила група.

Саме тому вони закликали Мінкульт та Департамент охорони культурної спадщини – подати апеляцію та висловити свою офіційну позицію щодо цих подій, а людей поширювати новину та бути "готовими виходити під Квіти, коли пан Пишний спробує знов оточити будинок парканом".

Як ОАСК аргументував своє рішення

У рішенні суду мовиться, що:

споруда нібито – не унікальний твір архітектури;

а саме твердження про унікальність є "безпідставним та не ґрунтується на дійсних обставинах";

"оскільки забудова вказаних вулиць не має охоронного статусу, складається з різноманітних об'єктів, що побудовані у різних стилях та у різний час";

"будь-які дані щодо унікальності подібної забудови об'єктивно відсутні";

нібито немає підстав вважати, що "Квіти України" є "унікальним радянським об'єктом".

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" є унікальною будівлею в стилі модернізму. Його архітектор – Микола Левчук. Проєкт має нагороду Спілки архітекторів України як найкращий архітектурний твір 1985 року.



Як виглядала споруда у липні 2021 року після спроби знесення

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