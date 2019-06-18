Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"

В середине июня в кинотеатрах Луганска начался показ местного художественного фильма "Ополченочка".

Снят был фильм продюсерским центром "Родина", расположенным у ДК им. Ленина. Если смотреть на это событие с позиции культурной жизни – первый в "ЛНР" художественный фильм – то, казалось бы, значит это очень многое: фильм снят своими силами, на своих локациях, на своем материале...

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Но кассир кинотеатра, у которого мы спросили о цене на билеты, отозвалась о фильме, скажем так, пренебрежительно: как о госзаказе, который вряд ли сделает кассу кинотеатру. Да и анализируя свои ощущения, очень уж они двойственные в отношении этого фильма. Можно и в воду не глядеть – фильм о героических женщинах, благодаря которым "республика" якобы выиграла война. Смысл режиссера понятен – показать, что война объединила не профессионалов, а отчаявшихся людей, кто взял в руки оружие, руководствуясь исключительно личными мотивами. И еще, что роль слабой женщины недооценена – на войне нет слабых женщин, есть женская дружба и взаимовыручка, есть самопожертвование и благородство.

Не то, чтобы я не верю всему этому – верю в принципе как явлению, но не здесь, не рядом с собой, не сейчас. Возможно, так где-то есть или было. И, вероятно, будет. Но я не видела в Луганске никого, кто действовал бы, исходя из этих порывов, сейчас и пять лет назад. Я хорошо помню свою недоумение пять лет назад, когда искала хотя бы кого-то, кто взял бы в руки оружие исключительно за идею, оставив налаженный бизнес, семью, планы...

Мне удалось тогда найти лишь одного знакомого, кто подходил под мой критерий поиска. Я знала его до событий 2014 года. И он действительно оставил тем летом налаженное производство, приносящее доход. Руководствовался он, в отличие от многих, не алчностью, а какими-то благородными идеями. Он продержался почти год. Буквально сразу стал начальником отдела в той мирной отрасли, в которой был специалистом до войны. Но армия предполагала, что он будет занят 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он с нуля возводил что-то и оформлял, учил подчиненных и подчинялся кому-то. От идеи оставалось все меньше, потому что рядом были разные люди, а их мотивы были совершенно не похожи на мотивы моего знакомого. Возвышенные мотивы разбились об десятки журналов, приказов и рапортов. Он ушел. Ушел в свой бизнес, а тот период жизни не любит вспоминать совсем. Его друзья и семья знают, что лучше не говорить с ним о том "армейском" прошлом, когда его не видели дома, когда и порыв, и все те благородные мотивы разбились о систему.

Если и стоило бы посмотреть этот фильм, то только потому, что там показывают мой край, знакомые места, узнаваемые здания... Конечно, фильтруя то, что фильм имеет исключительно "воспитательное и патриотическое наполнение". Почему-то хочется спросить, а воевал ли хотя бы кто-то из причастных к этому фильму? Видели ли они живьем хотя бы кого-то похожего на героев этой картины? Таких же искренних, благородных, жертвенных, честных? Я – нет. Но для молодежи этот фильм в самый раз – обычно такими высокими картинами воспитывают...

А я до сих пор не могу решиться на то, готова ли я расстаться со 150 рублями за билет ради полутора часов фильма о красивых женщинах и нереальной войне вокруг.

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