Обговорили Спільну декларацію й Донбас: Зеленський поспілкувався з Трюдо
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський поспілкувався з Джастіном Трюдо. Український лідер запропонував оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між країнами. Політики говорили й про Донбас.
Президент України Володимир Зеленський 11 січня поспілкувався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це повідомили в Офісі Президента.
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Оновлення Спільної декларації держав
Український лідер запропонував канадському оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.
З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові зовнішні виклики та пріоритети пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити Спільну декларацію,
– зазначив Зеленський.
Інші теми розмови Зеленського та Трюдо
- Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на Сході України та на кордоні, а також повідомив про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних форматів. Український президент наголосив, що жодні рішення щодо України не мають ухвалюватися без неї.
Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародних заходів і переговорних форматів.
"Позиція західних країн у діалозі з Росією має залишатися твердою й рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакета санкцій з метою протидії агресивним намірам Кремля", – заявив глава України.
- Зеленський закцентував на незмінності євроатлантичного курсу України та висловив переконання, що Канада продовжуватиме надавати підтримку країні на шляху набуття членства в НАТО. "Ніхто, крім України та Альянсу, не повинен мати вплив на процес нашої інтеграції з НАТО" – зазначив Зеленський.
- Говорили й про продовження канадської тренувальної місії UNIFIER з підготовки українських військових.
- Український президент і канадський прем'єр погодилися з необхідністю докладати спільних зусиль, щоб домогтися компенсації для родин жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані.
На завершення глава держави висловив подяку канадській стороні за рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень. Також Зеленський запросив Трюдо відвідати Україну у 2022 році.Зверніть увагу! Попередня розмова між Зеленським та Трюдо відбулася 2 грудня 2021 року. Тоді президент наголосив, що український народ постійно відчував і відчуває щиру підтримку зі сторони Канади.
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