Обговорили Спільну декларацію й Донбас: Зеленський поспілкувався з Трюдо

Володимир Зеленський поспілкувався з Джастіном Трюдо. Український лідер запропонував оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між країнами. Політики говорили й про Донбас.

Президент України Володимир Зеленський 11 січня поспілкувався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це повідомили в Офісі Президента.

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Оновлення Спільної декларації держав

Український лідер запропонував канадському оновити Спільну декларацію про особливе партнерство між Україною та Канадою.

З огляду на безпрецедентний характер наших двосторонніх відносин, а також нові зовнішні виклики та пріоритети пропоную доручити нашим міністрам закордонних справ оновити Спільну декларацію,

– зазначив Зеленський.

Інші теми розмови Зеленського та Трюдо

Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на Сході України та на кордоні, а також повідомив про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних форматів. Український президент наголосив, що жодні рішення щодо України не мають ухвалюватися без неї.

Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародних заходів і переговорних форматів.

"Позиція західних країн у діалозі з Росією має залишатися твердою й рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакета санкцій з метою протидії агресивним намірам Кремля", – заявив глава України.

Зеленський закцентував на незмінності євроатлантичного курсу України та висловив переконання, що Канада продовжуватиме надавати підтримку країні на шляху набуття членства в НАТО . "Ніхто, крім України та Альянсу, не повинен мати вплив на процес нашої інтеграції з НАТО" – зазначив Зеленський.

. "Ніхто, крім України та Альянсу, не повинен мати вплив на процес нашої інтеграції з НАТО" – зазначив Зеленський. Говорили й про продовження канадської тренувальної місії UNIFIER з підготовки українських військових.

з підготовки українських військових. Український президент і канадський прем'єр погодилися з необхідністю докладати спільних зусиль, щоб домогтися компенсації для родин жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані.

На завершення глава держави висловив подяку канадській стороні за рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень. Також Зеленський запросив Трюдо відвідати Україну у 2022 році.

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