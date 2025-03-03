Обговорить припинення допомоги: у Axios розповіли про майбутню зустріч Трампа щодо України

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 10 лютого, проведе зустріч стосовно наступних кроків щодо кризи з Україною. Під час неї адміністрація Трампа може призупинити військову допомогу для України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерело з оточення Дональда Трампа, яке цитує Axios.

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Зустріч, яка вирішить найближчу долю України

Президент США Дональд Трамп разом з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом, радником з національної безпеки Майко Волцом та іншими високопосадовцями проведуть зустріч для обговорення подальшої підтримки України. Позиція Білого дому змінилася після зустрічі президентів у п'ятницю, 28 лютого.

Якщо США вирішать припинити військову допомогу, це може зашкодити здатності України тримати оборону у боротьбі з Росією та послабить важелі впливу на Україну.