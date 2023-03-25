Обхід санкцій зменшиться: як зміняться стосунки Росії та Казахстану

Нещодавно в Казахстані побував Ентоні Блінкен. Він висунув умову, яка суттєво зменшить можливість Казахстану та Росії обходити санкції.

Про це 24 Каналу розповів бізнесмен, громадський діяч, медіаменеджер Арман Шураєв. За його словами, влада Казахстану тісно співпрацює з Росією, але скоро це може змінитись.

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Умова США

Казахстан часто звинувачують у допомозі Росії обходити санкції. Зокрема це стосується закупівлі техніки, з якої Росія може виймати деталі та вставляти у свою зброю.

Протистояти цьому можна, але це дуже складно.

– зазначив Шураєв.

Втім нещодавно уряд Казахстану ухвалив рішення вести повністю електронну базу всіх товарів, які йдуть реекспортом в Росію. Шураєв припустив, що це була одна з умов Ентоні Блінкена, яку він висунув, коли був у Казахстані три тижні тому. У такий спосіб можливість обходу санкцій у Казахстану зменшиться.

Арман Шураєв про обхід санкцій Росії: дивитись відео

Російський бізнес у Казахстані

Через те, що у Казахстані ліберальніша податкова та фіскальне законодавство, російський бізнес уже давно пустив там своє коріння. В останні десять років багато російських компаній навіть перенесли туди головні офіси.

Серед них (власників бізнесу – 24 Канал) є багато "ватників" та сепаратистів, які мовчки "підносять патрони",

– зауважив Арман Шураєв.

На думку громадського діяча, багато бізнесів справді втекли від російського режиму, але деякі є продуктом ФСБ та російської розвідки. Вони готувалися і до такого сценарію, де на Росію накладуть санкції, а тому потім завдяки цим компаніям вони зможуть їх обходити. Де-факто і де-юре ці фірми вже є осередком російських спецслужб.

Нещодавно навіть аеропорт в прикордонному місті Уральськ передали під контроль Віктору Вексельбергу – російському олігарху. Тобто у росіян уже є "аеропорт підскоку" на випадок, якщо вони вирішать розпочати збройну агресію проти Казахстану. За словами Шураєва, казахська влада це розуміє, втім не робить нічого.

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