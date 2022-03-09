Обидва етапи евакуації з Сум – успішні: близько 5 тисяч людей в безпеці
9 березня 2022 , 03:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Обидва етапи евакуації з Сум завершились успішно. У безпечні місця вже привезли близько 5 тисяч людей.
Друга колона автобусів прибула вночі 9 березня до Полтави, розповів голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.
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Далі люди прямують на Захід
Більшість евакуйованих – наші жінки та діти. Також є громадяни Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Однак тим, хто хоче лишитись у місті, надають прихисток.
Близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто вже в безпеці,
– сказав Лунін.
Також показали відео, як люди з валізами прямують з вокзалу. Довкола стоять десятки евакуаційних автобусів.
Як проходила евакуація
Жителі Сум покидали місто приватним транспортом та автобусами. Усі їхали в супроводі машин Червоного Хреста.
До речі, евакуюватись змогли 1 100 іноземних студентів.