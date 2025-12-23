Чи нападе Путін на ЄС і НАТО: ISW проаналізував російські обіцянки, і чи варто їм довіряти
- Аналітики ISW вважають, що російські обіцянки не нападати на ЄС і НАТО не варті довіри через часті порушення міжнародних угод.
- Росія вже порушила Будапештський меморандум 1994 року, що гарантував територіальну цілісність України та захист у разі агресії.
Росія регулярно порушує міжнародні домовленості та систематично змінює внутрішнє законодавство задля інтересів Володимира Путіна. Тому, його обіцянки стосовно ненападу на ЄС та НАТО нічого не варті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Чи надійні обіцянки Росії?
Нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про готовність Москви юридично закріпити намір не нападати на ЄС і НАТО в рамках майбутньої резолюції про закінчення війни в Україні.
Але аналітики нагадали, що Росія вже брала на себе такі зобов'язання, зокрема, за Будапештським меморандумом 1994 року, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї.
Російський диктатор Володимир Путін неодноразово показував готовність ігнорувати будь-які міжнародні угоди та змінювати внутрішнє законодавство заради власних політичних інтересів, як це було у 2020 році.
Те, як Кремль порушує міжнародні домовленості та змінює власну конституцію, демонструє нікчемність таких російських обіцянок,
– ідеться у звіті.
Тобто будь-які заявлені Росією гарантії, які не підкріплені реальними та ефективними механізмами стримування, не можуть розглядатися як достатня основа для гарантування довгострокової безпеки України.
Про що нещодавно заявив Путін?
Володимир Путін заявив, що Росія не розпочне нові війни, якщо Захід буде поважати інтереси Росії й не розширюватиме НАТО. Він також пригрозив "масштабним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Пекін не відмовляється від амбіцій щодо Тайваню. Якщо Китай вдасться до військових дій на острові, то цим він підштовхне свого молодшого партнера Росію до нападу на Європу.
Член Комітету з розвідки Палати представників США, демократ Майк Куіглі, зазначив, що дані розвідки давно свідчать про амбіції Путіна, які виходять далеко за межі України. У цьому переконані і країни Європи.