Обіцяють пільги: Зеленський доручив створити програму підтримки бізнесу у червоній зоні

Уряд має розробити програму підтримки малого та середнього бізнесу у червоній зоні карантину. Однак це стосується лише тих, які дотримуються обмежень.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити таку програму на селекторній нараді. Допомога передбачатиме пільги для підприємців.

До теми Гроші більше не роздаватимуть: як держава підтримуватиме бізнес у червоних зонах

Якою буде програма допомоги

Урядовці мають передбачити для бізнесу пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг.

Однак в ОП наголосили, що мовиться про пільги для тих представників малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх санітарно-епідемічних норм, запроваджених урядом.

Як українці дотримуються карантину

Раніше під час локдауну ФОПам виплачували по 8 тисяч гривень . Гроші могли отримати підприємці з червоної зони, оформивши виплати через застосунок "Дія".

В Україні діє адаптивний карантин, але в більшості регіонів ввели червону зону. Так, суворі обмеження діють у Києві, у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Рівненській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Хмельницькій, Чернігівській та Львівській областях.

Однак карантину дотримуються не всі. Наприклад, протягом жовтня поліцейські вже склали 6 736 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. Найбільше – 955 на водіїв транспортних засобів.

Загалом від початку карантину склали 109 989 протоколів. Із них понад 107 тисяч матеріалів вже направили до суду.