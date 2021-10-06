Обіцяють відповісти: у Росії відреагували на рішення НАТО видворити дипломатів-шпигунів

У НАТО схвалили сценарій, згідно з яким видворять 8 представників Росії за ворожу діяльність. Це рішення викликало спражню істерику в Москві.

Країна-агресор обіцяє відреагувати на дії Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив голова комісії ради федерації зі захисту державного суверенітету РФ Андрій Климов.

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Рішення НАТО вислати вісьмох представників Росії без відповіді не залишиться,

– сказав він.

Варто зазначити, що, видворивши російських дипломатів-шпигунів, Альянс вдвічі скоротив місію РФ. У результаті кількість осіб при штаб-квартирі зменшиться до 10.

Дипломатичні скандали Росії