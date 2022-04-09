"Обійняла і назвала хрещеним батьком": волонтер відвідав у лікарні дівчинку, яку врятував
Казахстанець Костянтин Гудаускас врятував в Україні сотню людей від російської агресії. Він допоміг вижити і 7-річній Катерині Мартиненко.
Волонтер врятував з Бучі дівчинку, яка мала осколкове поранення. Через деякий час він відвідав її у лікарні. Про це Гудаускас розповів в ефірі 24 каналу.
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"Найдорожче, що я чув"
Він зауважив, що коли приїхав у медичний заклад, то дівчинка обійняла його.
Вона мені сказала, що я її хрещений батько. Знаєте, це найдорожче, що я чув за час війни.
– поділився Гудаускас.
За його словами, він безумовно молитиметься за дівчинку кожен день. "Надіюсь, що погуляю на її весіллі", – сказав казахстанець.
Зауважимо, що зараз дівчинка вже одужала і перебуває з бабусею.
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