У РНБО зробили заяву на тлі масових облав ТЦК в Україні

Днями, особливо 11 та 12 жовтня, в Україні пройшли масові перевірки військовозобов'язаних у публічних місцях. Ворог намагається використати ці події для маніпуляцій та створення фейків.

Після гучної облави біля "Палаца Спорту", де свій ювілейний концерт давав гурт "Океан Ельзи", російські пропагандисти неабияк активізувалися.

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"Війна до останнього українця"

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що окупанти у мережі масово поширюють маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК.

Зокрема, ворожі медіа подають цю ситуацію як "беззаконня" та намагаються масштабувати цю подію, надати їй більшого значення, ніж це є насправді.

Також зафіксовано збільшення кількості публікацій у медіа та соцмережах, які просувають такі антимобілізаційні наративи:

"мобілізація в Україні є соціально несправедливою";

"українська влада хоче воювати до останнього українця";

"Україна не має майбутнього";

Окупанти поширюють пропаганду про зрив мобілізації в Україні / Скриншот

Водночас пропагандисти ворога замовчують жорсткі мобілізаційні заходи, які відбуваються у самій Росії.

У ЦПД нагадали, що загальнамобілізація була оголошена в Україні у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії як вимушений захід та єдиний спосіб врятувати країну від загарбників. Працівники ТЦК діють в рамках своїх повноважень, запевнили у відомстві.

Нагадаємо, що військові відреагували на ситуацію з концертом групи Вакарчука у Києві.