Облетіло весь світ: фото прикордонниці з Одещини стало символом незламності України

Світлина прикордонниці з Одещини стала символом незламності українців. Це фото облетіло весь світ та з'явилось на обкладинках відомих видань.

Дівчину звати Світлана Коміссаржевська. Вона розповідає, що не очікувала потрапити на обкладинки відомих європейських журналів та стати героїнею постів світових зірок.

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На фото прикордонниця разом з побратимами стоять біля пам’ятника Дюку у День Єднання,

Однак мені дуже приємно, що ця щира світлина стала для багатьох своєрідним символом незламності, сили та єднання усього народу заради Свободи та Перемоги,

– зізнається Світлана.



Фото на обкладниках світової преси



Світлина облетіла весь світ



Повна картинка / Фото зі сторінки Держприкордонслужби

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