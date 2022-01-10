Обличчя в синцях: з'явилося відео з киргизьким музикантом, якого затримали в Казахстані

В Казахстані силовики затримали джазового музиканта з Киргизстану Вікрама Рузахунова. Його видали за "мародера". Згодом виконавець вийшов до журналістів із синцями на обличчі.

Музикант розповів, що на мітинги не виходив. Однак 7 січня вирушив додому, а на вулиці його затримали військові.

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Як Рузахунов пояснює синці

Виконавець переконує, мовляв, у камері з ним поводилися добре: погодували та напоїли гарячим чаєм. За його словами, синці та сліди побоїв – це лише "результат жорсткого затримання".

Також Рузахунов прокоментував відео, на якому він каже, що брав участь у мітингах за 200 доларів. Він сказав, що вирішив наговорити на себе сам, бо чув від сусідів по камері, що тоді його "негайно депортують". Після цього музикант подякував МВС та закликав братні народи не сваритися.

Що відомо про затримання Рузахунова