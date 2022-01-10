Обличчя в синцях: з'явилося відео з киргизьким музикантом, якого затримали в Казахстані
Джерело:Mash
В Казахстані силовики затримали джазового музиканта з Киргизстану Вікрама Рузахунова. Його видали за "мародера". Згодом виконавець вийшов до журналістів із синцями на обличчі.
Музикант розповів, що на мітинги не виходив. Однак 7 січня вирушив додому, а на вулиці його затримали військові.
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Як Рузахунов пояснює синці
Виконавець переконує, мовляв, у камері з ним поводилися добре: погодували та напоїли гарячим чаєм. За його словами, синці та сліди побоїв – це лише "результат жорсткого затримання".
Також Рузахунов прокоментував відео, на якому він каже, що брав участь у мітингах за 200 доларів. Він сказав, що вирішив наговорити на себе сам, бо чув від сусідів по камері, що тоді його "негайно депортують". Після цього музикант подякував МВС та закликав братні народи не сваритися.
Що відомо про затримання Рузахунова
На державному телеканалі Казахстану 9 січня опублікували "зізнання киргизького терориста". Чоловік зі слідами від побиття говорив, що йому нібито заплатили 200 доларів за участь в протестах і оплатили квиток з Киргизстану.
Це був відомий джазовий музикант Вікрам Рузахунов. Родичі чоловіка не сумніваються, що його катували.
Після цього біля посольства Казахстану у Киргизстані спалахнули протести.
Протести у Казахстані: головне
- Протести спалахнули на початку січня через зростання цін на газ. Влада погодилась знизити тарифи, але люди висунули нові вимоги. Уряд пішов у відставку.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав Організацію договору про колективну безпеку ввести війська. Першою відреагувала Москва. Наразі у Казахстані понад 2 тисячі так званих "миротворців".
- Окрім того, Токаєв дозволив силовикам стріляти на ураження. Точну кількість жертв влада не називає.
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