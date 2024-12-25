Обмеження діятимуть з ранку до пізнього вечора: як 26 грудня вимикатимуть світло

У четвер, 26 грудня, також будуть стабілізаційні відключення. Вони стосуватимуться і побутових споживачів, і бізнесу.

Відключення 26 грудня очікуються менші, ніж були 25 грудня. Щодо побутових споживачів буде задіяно значно менше черг, аніж у день масованої атаки на Різдво. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Коли будуть діяти графіки 26 грудня

Для побутових споживачів будуть півтори черги відключень з 8:00 до 17:00. І одна черга діятиме з 17:00 до 21:00.



Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності почнуть діяти на годину довше, з 07:00. І триватимуть також довше – до 22:00.

Причиною тимчасового посилення обмежень в Укренерго назвали пошкодження енергооб'єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Там традиційно закликали споживати електроенергію ощадливо. Не слід вмикати всі прилади, коли в будинку з'являється світло.

Своєю чергою енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Іще у відомстві традиційно нагадали, що протягом доби можуть бути зміни в часі застосування обмежень і в їхньому обсязі. Тому треба стежити за новинами. Актуальну інформацію про графіки відключень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті обленерго чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Тільки вчора, 24 грудня, енергетики показали жахливі наслідки російських ударів. І запевнили, що намагатимуться зробити усе, аби українці провели Різдво зі світлом. Аж тут ворог ударив знову – просто на світле свято, що дуже цинічно.