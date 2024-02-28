На Буковині посилили обмеження на кордоні для військовозобов'язаних

Прикордонники розповіли, що після запровадження воєнного стану, все більше чоловіків призовного віку намагаються перетнути кордон незаконно. Саме тому на Буковині запроваджують додаткові обмеження.

Чернівецький прикордонний загін розповів, кого вони стосуватимуться. Там пояснили, що заборона діє з 22 лютого 2024 року.

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Які обмеження запровадили на Буковині

У Чернівецькій області з 22 лютого 2024 року діють нові додаткові обмеження у межах Селятинської, Берегометської, Красноїльської, Чудейської, Петровецької, Сучевенської, Кам'янецької, Глибоцької, Тереблечанської, Тарашанської, Герцаївської, Ванчиковецької, Мамалигівської, Лівенецької, Кельменецької, Сокирянської, Вашковецької територіальних громад, Чернівецького, Дністровського, Вижницького районів Чернівецької області.

Так, новий наказ забороняє:

виїзд у визначену місцевість вздовж державного кордону в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства . Виняток тільки люди, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном; власники землі, яка розміщена у межах смуги, за умов наявності у них відповідного дозволу від прикордонного загону;

. Виняток тільки люди, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном; власники землі, яка розміщена у межах смуги, за умов наявності у них відповідного дозволу від прикордонного загону; виїзд та пересування осіб призовного віку, включно з призваними на строкову службу, без документів, що підтверджують факт перебування таких осіб на військовому обліку або зняття з нього.

Також на цих територіях заборонені роботи, за винятком:

сільськогосподарських,

будівельних робіт, що виконують відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення, а також пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань та за умови наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном.

Окрім того, заборонено рух транспортних засобів в контрольованих прикордонних районах під час дії комендантської години. Проте дозволено їхати машинам, якщо особа:

в'їжджає у прикордонну смугу, щоб перетнути державний кордон в пунктах пропуску через державний кордон;

є водієм вантажних автомобілів (та особи, що їх супроводжують), які в'їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення.

Також в області заборонили:

скупчення транспортних засобів (понад 2), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов'язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками. Виняток – транспорт під керуванням місцевих мешканців при наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію;

(понад 2), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов'язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками. Виняток – транспорт під керуванням місцевих мешканців при наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію; рух транспорту дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами та які позначенні інформаційно-попереджувальними табличками: "Увага! Державний кордон. Прохід, проїзд заборонено". Виняток – техніка та обладнання для агропромислового комплексу, а також структур, які забезпечують виконання функцій держави;

та ведуть до державного кордону, і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами та які позначенні інформаційно-попереджувальними табличками: "Увага! Державний кордон. Прохід, проїзд заборонено". Виняток – техніка та обладнання для агропромислового комплексу, а також структур, які забезпечують виконання функцій держави; водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів, підвозити в прикордонну смугу і вивозити з неї осіб , які не мають дозвільних документів;

, які не мають дозвільних документів; полювати та перевозити в транспорті зброю та будь-які засоби активної оборони без відповідних на те дозволів;

та будь-які засоби активної оборони без відповідних на те дозволів; використовувати прилади нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку);

використовувати та здійснювати польоти легкомоторних та безпілотних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану;

до закінчення правового режиму воєнного стану; перебувати особам на відстані ближче 5000 метрів до державного кордону поза межами населених пунктів без відповідного дозволу наданого прикордонним загоном. Виняток – залучені в проведенні сільськогосподарських робіт та ті, що перебувають на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування.

Для кого не діють обмеження

Обмеження не поширюються на:

державних службовців,

правоохоронців,

військових,

працівників комунальних служб та екстреної медичної допомоги.

Окрім того, обмеження не діють на осіб, чия діяльність пов'язана із забезпеченням безпеки та здоров'я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті та безпеки судноплавства, підтриманням життєдіяльності об'єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, наданням послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.