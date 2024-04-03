Зеленський провів нараду щодо онлайн-казино: деталі

Кілька днів тому українці дуже швидко підписали петицію, щоб обмежити роботу онлайн-казино. Зеленський відреагував на це у зверненні, сказавши, що рішення буде наступного тижня.

Під час звернення 2 квітня президент України коротко висловився про роботу онлайн-казино. Більша частина звернення була присвячена атаці по Дніпру: росіяни вдарили ракетою. На жаль, зачепило коледж і садочок, постраждало багато дітей.

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Зеленський про онлайн-казино

Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв'язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином,

– сказав президент.

Чому з'явилася петиція про обмеження роботи онлайн-казино

Її оприлюднили 29 березня на сайті електронних петицій, вона набрала на тисячу голосів більше, ніж потрібно для розгляду.

Автор петиції – військовий 59 бригади Павло Петриченко. Він звернув увагу, що від діяльності казино потерпають саме бійці. Деякі ігрозалежні спускають усі кошти на гру, беруть мікрозайми, чим заводять себе та сім'ї в боргову яму. Дехто навіть здавав у ломбарди дрони та тепловізори.

"Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їхній самоконтроль", – написав Павло Петриченко.

Президент доручив голові Служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику із цього питання. Це було 29 березня, рішення він анонсував наступного тижня.