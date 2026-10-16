Аналоги існують: авіаексперт пояснив, чи може Україна обійтися без Starlink

Обмеження роботи Starlink зірвало низку важливих операцій Сил оборони України. І вже неодноразово лунало питання, чи можливо користуватися альтернативними засобами супутникового зв'язку. Тим паче такі аналоги існують, хоч і не все так просто.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з авіаційним експертом Богданом Долінцем. За його словами, Starlink – на сьогодні найсучасніша та найдоступніша технологія. Її перевага – доступність, надійність покриття та низька вартість користування.

Чи можливо замінити Starlink?

Як наголосив Долінце, альтернативи існують, але мають суттєві недоліки. Фактично Starlink не має конкурентів за цілою низкою критеріїв.

Зрозуміло, що альтернатив за ефективністю, вагою, розміром, надійністю покриття та швидкістю передачі даних при тій вартості за термінал та послуги фактично немає. Starlink тут без конкуренції,

– зазначив Долінце.

У Starlink вже перебуває близько 10 тисяч супутників на орбіті. Європейська альтернатива OneWeb має близько 650. А мережа IRIS 2 поки перебуває лише на стадії розвитку та масштабування. Тому можна чітко підкреслити, що повноцінної альтернативи Starlink поки що немає.

Є інші варіанти зв'язку. Можна рухатися в бік mesh-мережі, куди пішла Росія після обмеження доступу до Starlink. Україна може розглядати такий варіант. Але варто розуміти, що витрати тут інші. Це загалом зробить дорожчими так звані мідл-страйки на 100 – 200 кілометрів,

– зазначив Долінце.

Авіаексперт пояснив, чи є альтернатива Starlink: дивіться відео 24 Каналу

Він додав, що обмеження роботи Starlink фактично ніяк не вплине на далекобійні удари по Росії. Сполучені Штати не дають можливості нашій державі використовувати цей зв'язок для таких атак. Хоча скасування обмежень могло б суттєво покращити спроможності Сил оборони з далекобійних ударів.

Більшість ударних платформ використовують альтернативні системи навігації. Також там застосовують елементи машинного навчання, комп'ютерного зору, які призначені для роботи в умовах повної відсутності GPS,

– сказав Долінце.

Додамо, нещодавно ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що робота Starlink на швидкості від 160 кілометрів на годину починає відновлюватися. Це дозволить ефективно виконувати роботу на ударних безпілотниках та дронах-перехоплювачах.

В адміністрації Трампа відхрещуються від того, що вони причетні до обмеження роботи Starlink для українських військових. Хоча ЗМІ повідомляють, що такий наказ надійшов саме з Білого дому.