Starlink знову не працює: військовий пояснив, як це вдарить по Україні

Надходили повідомлення, що Україні знову обмежили роботу системи Starshield, яка розроблена для військових потреб США. Цю проблему потрібно якнайшвидше вирішувати.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, українські дрони-перехоплювачі керуються саме за допомогою Starlink. Це суттєвий удар по українській ППО.

Що потрібно робити?

Як наголосив Мусієнко, хоч ситуація вкрай неприємна, але поки не варто шукати винних у цій проблемі. Звісно, не виключено, що Сполучені Штати знову тиснуть на Україну на тлі переговорів.

У нас погіршилися погодні умови. Тому ворог намагається посилити удари реактивними та іншими дронами. Нам потрібен сталий зв'язок, щоб їх збивати,

– підкреслив Мусієнко.

Надзвичайно добре, що цю проблему знову публічно проговорюють. Минулого разу саме розголос допоміг розв'язати це питання. Тому відкрита комунікація є цілком виправданою.

Як обмеження роботи Starlink вплине на ППО: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Україні знову почали обмежувати роботу системи Starshield на високих швидкостях. Все це ускладнить роботу вертольотів, які переслідують "Шахеди", та дронів-перехоплювачів.