"Перекладають відповідальність": у США сперечаються через обмеження Starshield для України, – AP

В адміністрації президента США виникла суперечка щодо причин обмеження роботи супутникової системи Starshield в Україні. Посадовці та Ілон Маск перекладають відповідальність за це рішення один на одного.

Як пише видання The Associated Press, американські високопосадовці не можуть дійти згоди стосовно того, хто саме ухвалив рішення про перебої у функціонуванні технологій для зв'язку та керування дронами.

Чи працює система Starshield в Україні?

Дональд Трамп заявив, що сервіс знову функціонує на оптимальній швидкості, однак високопосадовець однієї з європейських країн повідомив про відсутність будь-яких змін у роботі зв'язку.

За словами європейського чиновника, українська сторона досі не отримала чіткого офіційного роз'яснення щодо причин запроваджених лімітів та осіб, які їх ініціювали. Сам американський президент протягом останнього тижня неодноразово заперечував віддання особистих наказів про блокування супутникових каналів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Ілон Маск керує приватною компанією і не зобов'язаний самостійно втручатися у війну без відповідних вказівок американського уряду.

Взаємні звинувачення посадовців та SpaceX

Водночас держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет категорично заперечували причетність адміністрації Трампа чи уряду США загалом до обмеження доступу України до супутникових даних.

Натомість Ілон Маск, який очолює компанію SpaceX, раніше переклав усю відповідальність за ситуацію зі Starshield на американський уряд. Він публічно зазначив, що супутникові системи належать уряду США, тому остаточні рішення залишаються виключно за американським президентом.

Подробиці збоїв та наслідки для фронту

Як уже повідомлялося на нашому сайті, проблеми в роботі терміналів розпочалися вранці 14 жовтня, коли стало відомо про встановлення швидкісного ліміту понад 160 кілометрів на годину. Це спричинило перебої у зв'язку та зірвало низку військових місій із застосуванням дронів-перехоплювачів.

Президент Володимир Зеленський назвав уповільнення роботи обладнання "великою помилкою" та особисто звернувся до керівника SpaceX.