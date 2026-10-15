На удари по Росії не вплине: в ISW пояснили наслідки обмежень Starshield

Обмеження доступу до Starshield та Starlink не завадить Силам оборони завдавати ударів по тилу Росії, адже Україна не має доступу до їхніх послуг на території держави-агресорки. Водночас обмеження зв'язку ускладнили перехоплення ворожих реактивних дронів.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 14 жовтня, компанія SpaceX географічно обмежила доступ до Starlink і Starshield виключно територією України. Для ураження цілей у глибині ворожої території Сили оборони покладаються на альтернативні засоби зв'язку та навігацію за принципом "точка – точка".

Інші ризики втрати зв'язку

Обмеження швидкості Starshield не пов'язані з операціями та не завадять українським Збройним Силам завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, центрах обробки даних та інших стаціонарних цілях у Росії,

– пояснили аналітики.

Водночас експерти попередили про суттєві труднощі для протиповітряної оборони України. Нові швидкісні ліміти безпосередньо впливають на ефективність знищення російських реактивних безпілотників.

Київ терміново розвиває власне виробництво дронів-перехоплювачів, а технічні перепони в роботі супутникової системи можуть зірвати прогрес та дозволити російським військам посилити удари напередодні та протягом зими 2026 – 2027 років.

Зниження результативності вже підтверджують внутрішні дані. За наведеними даними Сил безпілотних систем, за період із 24 вересня по 14 жовтня встановлені ліміти ускладнили роботу ППО на тактичному й оперативному рівнях.

На тлі цих проблем пов'язаний із Кремлем російський воєнкор заявив про появу "вікна можливостей" для російської армії. Мовляв, окупанти розраховують використати перебої, щоб завдати максимальної шкоди інфраструктурі України.

Нагадаємо, вранці 14 жовтня волонтер і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що компанія SpaceX без попередження України встановила обмеження швидкості для рухомих терміналів Starshield на рівні близько 160 кілометрів на годину.

Вже 15 жовтня робота Starshield у русі відновилася та продовжується. Підтвердження стабілізації зв'язку надходять від українських військових підрозділів.