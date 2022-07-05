Обмеження виїзду з області: Зеленський просить не ухвалювати без нього рішень й чекає доповіді

Інформація щодо обмеження пересування військовозобов'язаних наробила багато галасу. Ніхто так і не зрозумів, чому про них нагадали, якщо вони діяли й раніше.

У ЗСУ повідомили про те, що військовозобов'язані зможуть пересуватися між областями лише при наявності спеціального дозволу. Цікаво, що це правило діяло й раніше, але ніхто не розуміє його трактування.

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Пояснення ситуації від військового керівництва

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців, інформація про необхідність дозволів на виїзд з області для резервістів, призовників та військовозобов'язаних викликала в суспільстві багато суперечок, хтось навіть обурювався на введення обмежень.

На думку Зеленського, головна причина такої реакції суспільства – нерозуміння ситуації та відсутність детального пояснення щодо введення обмежень.

"Доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу Збройних Сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Я обіцяю народу розібратися з цим. І прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що призовники, резервісти та військовозобов'язані зможуть виїхати з території області, де вони зареєстровані, лише за наявності дозволу, який можна отримати у військкоматі.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців