Залишилось 3 тижні: Міноборони нагадало обмежено придатним про важливість пройти ВЛК до 5 червня

Військовозобов'язаним громадянам, яких до 4 травня 2024 року було визнано обмежено придатними до військової служби, залишилось три тижні, щоб повторно пройти ВЛК. У Міноборони нагадали, що зробити це потрібно до 5 червня 2025 року.

Повторну військово-лікарську комісію мають пройти громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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За яким механізмом відбуватиметься

Відповідна вимога передбачена Законом України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 12.02.2025 № 4235-IX.

Водночас особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги.

Проходження повторної ВЛК відбуватиметься за наступним механізмом:

Військовозобов'язані мають можливість самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

Вони можуть самостійно взяти направлення на ВЛК через електронну систему Резерв+.

За направленням потрібно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Наприклад, у військовому госпіталі або в іншому закладі охорони здоров'я.

Військовозобов'язаним необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд, щоб визначити придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

Які наслідки

У разі невиконання вимог закону щодо повторного проходження медичного огляду на цю категорію військовозобов'язаних чекають наступні наслідки:

ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України щодо вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України;

працівники поліції на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП;

доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності, а також будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

Міністерство оборони України нагадує, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Тому у відомстві закликали військовозобов'язаних з обмеженою придатністю "відповідально поставитися до цієї вимоги та своєчасно пройти повторний медичний огляд".

Нагадаємо, що в оновленні застосунку Резерв+ з'явились дві нові відстрочки – для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК та для сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років.

У Міноборони пояснили, що для оформлення відстрочки потрібно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію та згодом надійде сповіщення із результатом.