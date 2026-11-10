В Абу-Дабі обговорювали можливість обміну "1000 на 1000" або "1500 на 1500", – Зеленський

У вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі проходили переговори між Україною та Росією за посередництва США. Під час зустрічі порушили питання масштабного обміну полоненими.

Йдеться про формат "1000 на 1000" або "1500 на 1500". Про це заявив президент України під час пресконференції.

Що відомо про можливий обмін?

Дипломатичні консультації за участю посередників зі Сполучених Штатів зосередилися на гуманітарному треку. Американські представники безпосередньо передадуть напрацьований порядок денний російській стороні під час візиту до Москви.

Українська сторона розглядає звільнення людей як один із базових кроків у межах переговорного процесу. Обговорення обміну полоненими стало одним із головних питань під час консультацій в ОАЕ.

Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть зробити 1000 на 1000, може 1500 на 1500…коротше, якийсь великий обмін, – розповів Зеленський.

Американська делегація взяла на себе подальшу комунікацію з Кремлем щодо практичного втілення домовленостей. Перебіг наступних етапів залежатиме від готовності Росії погодитися на запропоновану адженду.

Нагадаємо, що на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі запланували консультації на робочому рівні за участю представників України, Росії та США. Головними темами консультацій називали питання деескалації, гуманітарні ініціативи та післявоєнну безпеку. Водночас Москва не збиралась обговорювати питання припинення вогню.

Зазначимо, що перед початком зустрічі українська сторона скоординувала позиції з міжнародними партнерами та завчасно передала США пропозиції щодо очікуваних результатів.