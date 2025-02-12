У Кремлі відмовилися обмінювати Курську область на окуповані території України. Кремлівський посіпака Дмітрій Пєсков запевнив, що це питання точно не обговорюватимуть.

Хоч контрольована Силами оборони частина Курщини для Путіна є неприємним моментом, але її обмін на захоплені українські території для нього є неприйнятним. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом пояснив, як до цього поставляться звичайні росіяни.

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Чому росіянам байдуже на ЗСУ на своїй території

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах перемовин пропонуватиме Москві обмін Курської області на окуповані українські території. Водночас у Кремлі заявили, що цю тему "ніколи не обговорюватимуть" з Україною.

Буду відвертий – я й гадки не маю, як можна уявити, що Україна обмінюється територіями з Росією – 420 квадратних кілометрів Курської області на 420 кілометрів території України. Як це міряти? Хтось каже, що для Путіна це (контроль ЗСУ над Курщиною – 24 Канал) ляпас, і він точно так це не залишить. Але є й інше питання – а хто може щось пред'явити Путіну і сказати, що щось не так?,

– зауважив Іван Ступак.

Навіть мешканці Курської області не надто активно висловлюють свої претензії до Владіміра Путіна. Мало хто звинувачує Кремль у тому, що війна вже перейшла і на російську територію.

"В Москві і Пітері всім байдуже на те, що відбувається на Курщині. Ба більше, Курськ, Брянськ та Бєлгородщина регулярно потерпають від "позаштатних сходжень боєприпасів", коли великі авіабомби відвалюються від літаків, які летять бомбити Україну. Але ніхто у цьому не звинувачує Путіна", – наголосив експрацівник СБУ.

Особливих наслідків війни у містах, наближених до Москви, росіяни не відчувають. Середній клас у Росії не надто бідує, пропагандисти з усіх можливих дір розповідають про те, що "сво", мовляв, йде за планом. Тож зовсім не дивно, що Кремль відмовляється обмінювати Курщину. Зрештою, і народ їх у цьому підтримує.