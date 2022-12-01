Наймолодшому зі звільнених лише 19: Міноборони розповіли подробиці про звільнених захисників
Джерело:Міноборони України
Україна продовжує повертати своїх захисників та захисниць з російського полону. 1 грудня додому повернулися ще 50 захисників.
У Міноборони України розповіли перші деталі про звільнення наших героїв.
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Цього разу додому повернулися захисники зі:
- Збройних Сил України,
- Територіальної оборони,
- Військово-морських Сил,
- Національної гвардії,
- Державної прикордонної служби.
З них – 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.
Серед звільнених полонених – захисники з "Азовсталі"
Зокрема, з полону вдалося звільнити 14 оборонців Маріуполя, зокрема 8 захисників "Азовсталі".
Більшість з визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих захисників – з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися,
– повідомили у Міноборони.
Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що це велика робота, яка продовжується щодня.
"Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", – наголосив очільник Офісу Президента.
Звільнення українців з полону Росії / Фото СБУ
Україна повертає своїх людей
В Україні, на відміну від Росії, головна цінність – це люди. Тож, влада не припиняє повертати наших військових та цивільних з російського полону. Так, 26 листопада додому повернулися ще 12 українців – 3 цивільних та 9 захисників. Серед них – воїни, які захищали Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.
Лише за листопад Україні вдалося повернути додому понад 150 українців. Так, на початку місяця звільнили з полону 107 воїнів, з яких були 6 офіцерів та 101 рядовий та сержант, а також 19 прикордонників. В ISW припустили, що однією з причин, чому почастішали обміни, можуть бути намагання Росії заспокоїти невдоволення серед росіян щодо мобілізації та повільних темпів звільнення їх військових.
Що було раніше – Україна провела обмін полоненими: дивіться відео