Як звільнені захисники поверталися з полону: зворушливі відео від Зеленського та СБУ
- Україна повернула 205 військовополонених додому, серед яких є оборонці Маріуполя.
- Відео повернення демонструє емоційні моменти.
Україна повернула додому ще 205 своїх захисників. Президент Володимир Зеленський та СБУ оприлюднили відео перших хвилин зустрічі військовополонених на рідній землі.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського та СБУ.
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Якими були перші миті після повернення з полону
Під час 64 обміну військовополоненими Україні вдалося повернути захисників з різних підрозділів. Серед них також є оборонці Маріуполя.
У відео, яке оприлюднив Зеленський можна почути гучні вигуки: "Слава Україні!" та "Героям Слава!".
Перші хвилини після повернення з полону: дивіться відео
Також у відео можна побачити чимало посмішок та обіймів, а дехто не може стримати сліз.
Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,
– зазначили в СБУ.
Українські захисники повернулися з російського полону: дивіться відео
В СБУ додали, що продовжують працювати над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути кожного українця, який досі перебуває у російському полоні.