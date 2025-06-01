Буданов показав щемливі кадри з повернення українських захисників додому

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап великого обміну полоненими, про який Україна та Росія домовилися під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Кирило Буданов поділився кадрами з події.

Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ГУР МО України Кирила Буданова.

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Як українські захисники повернулися додому

Буданов привітав українських бійців із поверненням та поділився деталями події.

Додому повертаються українські воїни віком до 25 років: піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники та бійці тероборони,

– розповів він.

Керівник ГУР опублікував кадри з повернення українців: дивіться відео

Кирило Буданов підкреслив, що попри тиск країни-агресорки Україна дотримується домовленостей та діє чітко й поступово. "Працюємо далі – до повернення кожного українця", – наголосив він.

Нагадаємо, що про перший етап обміну повідомив український лідер Володимир Зеленський. Він не назвав конкретну кількість захисників, яких вдалося повернути 9 червня.

"Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі", – пояснив президент України.

До слова, в мережі поширили інше щемливе відео з українським захисником. Одразу після повернення на батьківщину воїн зміг додзвонитися до своєї мами.