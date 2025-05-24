Зустрівся з сином після 17 місяців російського полону: зворушливі кадри другого етапу обміну

У суботу, 24 травня, відбувся другий етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". До України повернулися ще 307 оборонців.

Перші миті зустрічі звільнених з рідними показали уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал. Дмитро Гавриленко, який був у полоні 17 місяців, нарешті побачив маленького сина.

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Другий етап масштабного обміну

Серед звільнених з полону 24 травня – військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

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Це щастя. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути з полону всіх,

– зазначив Єрмак.

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Нагадаємо, раніше український омбудсман показав перший телефонний дзвінок матері звільненого Дмитра. "Коли ноги торкаються рідної землі, а в слухавці – голос мами. Це не просто мить – це ціла вічність", – написав Лубінець.