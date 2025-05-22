"Робота триває досить оперативно": Пєсков висловився про обмін у форматі 1000 на 1000

Прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що наразі Україна та Росія готують обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, всі зацікавлені в тому, щоб провести цей обмін у максимально швидкому режимі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Україна та Росія готують обмін полоненими

У четвер, 22 травня, Дмітрій Пєсков прокоментував обмін полоненими, який має стати наймасштабнішим з початку війни.

Це питання досить трудомістке. Там робота ведеться за конкретними іменами,

– сказав прессекретар Путіна.

За його словами, оскільки йдеться про формат "1000 на 1000" підготовка потребує часу. Однак ця робота триває "досить оперативно".

Нагадаємо, про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" українська та російська делегації домовилися під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що було узгоджено покроковий план реалізації домовленості – з урахуванням безпекових, гуманітарних і логістичних аспектів.

22 травня Володимир Зеленський також провів нараду з підготовки обміну. За словами президента, домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині.

Варто зазначити, що в межах масштабного обміну між Україною та Росією йдеться не лише про повернення військовополонених. Уже є сигнали про можливість включення до цього процесу політичних в'язнів і журналістів.