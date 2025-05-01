У п'ятницю, 23 травня, відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією в межах формату "1000 на 1000". Міноборони країни-агресорки показало своїх солдатів із радянською символікою в руках.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. До Росії повернулися 270 військовослужбовців, а також 120 цивільних.

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Що про обмін кажуть у Росії

Наразі росіяни, які повернулися внаслідок першого етапу обміну, перебувають на території Білорусі. Їх доправлять у Росію "для проходження лікування та реабілітації в медичних установах".

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До слова, під час обміну також виїхало 70 колаборантів. Російські пабліки повідомляють, що до Росії відправилися люди, які "давно бажали цього". Вони нібито "не бачили свого майбутнього в Україні та ідентифікують себе як росіяни".

Нагадаємо, нещодавно радник російського диктатора Антон Кобяков заявив, що звана "українська криза" є "внутрішнім процесом СРСР", оскільки під час його розпаду було нібито порушено юридичну процедуру.

На це відреагували в українському МЗС – речник відомства Георгій Тихий назвав розпад СРСР у 1991 році "одним із моментів найбільшої надії наприкінці 20 століття".