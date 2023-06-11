Український воїн після повернення з полону обіймає песика: зворушливе відео
Джерело:Юлія Приймак
Україні вдалось здійснити черговий обмін полоненими. 11 червня додому повернулись ще 95 українських захисників.
Керівниця КШППВ Центрального регіону Юлія Приймак оприлюднила щемливе відео після обміну. Один з визволених захисників не зміг стримати сліз, опинившись на рідній землі.
Дивіться також З полону повернули 95 українців: додому їдуть оборонці "Азовсталі", Зміїного та Бахмута
Військовий обіймає песика
На ролику видно, що звільнений з полону захисник плаче, повернувшись в Україну. Поблизу воїна перебував песик, який не залишився без уваги військового. На радощах захисник обійняв та поцілував чотирилапого.
Військовий обіймає песика: дивіться відеоВажливо! За час повномасштабного вторгнення Україні вдалось повернути з російського полону 2 525 українців.
Обмін полоненими: що відомо
У Координаційному штабі зазначають, що в рамках цього обміну вдалось повернути:
- 51 представника ЗСУ (зокрема 15 тероборонців),
- 29 нацгвардійців,
- 11 прикордонників,
- 4 військових моряків.
Відомо, що з неволі повернувся військовий музикант 36-ї бригади, морпіх. Крім того, 7 звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя.
Загалом з полону вдалось звільнити захисників Маріуполя та острова Зміїний, ЧАЕС та оборонців Донеччини. Є також захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.
Четверо захисників повернулись з важкими пораненнями, а один боєць має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), також є військові з ускладненням хвороб.