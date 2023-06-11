Український воїн після повернення з полону обіймає песика: зворушливе відео

Україні вдалось здійснити черговий обмін полоненими. 11 червня додому повернулись ще 95 українських захисників.

Керівниця КШППВ Центрального регіону Юлія Приймак оприлюднила щемливе відео після обміну. Один з визволених захисників не зміг стримати сліз, опинившись на рідній землі.

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Військовий обіймає песика

На ролику видно, що звільнений з полону захисник плаче, повернувшись в Україну. Поблизу воїна перебував песик, який не залишився без уваги військового. На радощах захисник обійняв та поцілував чотирилапого.

Військовий обіймає песика: дивіться відео

Обмін полоненими: що відомо

За час повномасштабного вторгнення Україні вдалось повернути з російського полону 2 525 українців.

У Координаційному штабі зазначають, що в рамках цього обміну вдалось повернути:

51 представника ЗСУ (зокрема 15 тероборонців),

29 нацгвардійців,

11 прикордонників,

4 військових моряків.

Відомо, що з неволі повернувся військовий музикант 36-ї бригади, морпіх. Крім того, 7 звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя.

Загалом з полону вдалось звільнити захисників Маріуполя та острова Зміїний, ЧАЕС та оборонців Донеччини. Є також захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.

Четверо захисників повернулись з важкими пораненнями, а один боєць має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), також є військові з ускладненням хвороб.