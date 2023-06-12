Цілують рідну землю та прапор: з'явилося зворушливе відео з обміну полоненими

11 червня додому в Україну повернулись ще 95 українських захисників. У мережі з’явилось зворушливе відео звільнення наших Героїв.

Українські військові дуже щасливі знову опинитись вдома і на рідній землі. До речі, цікаво, що одного захисника Зміїного повернули з російського полону у день народження.

Важливо Український воїн після повернення з полону обіймає песика: зворушливе відео

Як відбувся обмін полоненими

СБУ оприлюднила ексклюзивні кадри повернення в Україну 95 українців. Більшість з них – худорляві та невідомо, що вони пережили у російському полоні.

Один з визволених захисників не зміг стримати сліз, опинившись на рідній землі.

Зауважимо, що Україна повернула 95 наших людей. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержанта та двоє офіцерів.

До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Окрім цього, також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на "Азовсталь". Більшість захисників перебували в полоні пораненими.

Четверо захисників повернулись з важкими пораненнями, а один боєць має суттєву втрату ваги (30 кілограмів). До того ж є військові з ускладненням хвороб.

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!

– наголосили в СБУ.

Повернення українських захисників: дивіться відео

Обмін полоненими: останні новини