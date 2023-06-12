Цілують рідну землю та прапор: з'явилося зворушливе відео з обміну полоненими
Джерело:Служба безпеки України
11 червня додому в Україну повернулись ще 95 українських захисників. У мережі з’явилось зворушливе відео звільнення наших Героїв.
Українські військові дуже щасливі знову опинитись вдома і на рідній землі. До речі, цікаво, що одного захисника Зміїного повернули з російського полону у день народження.
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Як відбувся обмін полоненими
СБУ оприлюднила ексклюзивні кадри повернення в Україну 95 українців. Більшість з них – худорляві та невідомо, що вони пережили у російському полоні.
Один з визволених захисників не зміг стримати сліз, опинившись на рідній землі.
Зауважимо, що Україна повернула 95 наших людей. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержанта та двоє офіцерів.
До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".
Окрім цього, також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на "Азовсталь". Більшість захисників перебували в полоні пораненими.
Четверо захисників повернулись з важкими пораненнями, а один боєць має суттєву втрату ваги (30 кілограмів). До того ж є військові з ускладненням хвороб.
Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!
– наголосили в СБУ.
Повернення українських захисників: дивіться відео
Обмін полоненими: останні новини
- 11 червня обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК "Вагнера" та підрозділу "Ахмат".
- Серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи". Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.
- З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36-ї бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у вертолітній місії ГУР до окупованого Маріуполя.
- Нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що він спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими продовжує працювати, щоб кожен українець, що опинився на території окупанта, повернувся додому.
- До обміну 11 червня вдалося повернути 2 430 українців.