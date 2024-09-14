Перші миті після повернення: зворушливі кадри нового обміну полоненими

Україна провела 57 обмін полоненими із Росією. В мережі вже показали перші миті повернутих українців на Батьківщині.

Україні вдалося повернутися 103 своїх громадян. Серед звільнених – оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен".

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Як виглядали перші миті повернутих українців на Батьківщину

Сьогодні Україна знову отримала привід для радості. В результаті чергового обміну полоненими на Батьківщину повернулося 103 українських захисники. Серед них 82 рядових і сержантів, а також 21 офіцер, які воювали на різних фронтах – від Київщини до Маріуполя та "Азовсталі".

Перші миті захисників після обміну: дивіться відео

Серед звільнених є представники Нацполу, тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ, бійці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен".

Повернені з полону українці / Фото Володимира Зеленського

Також з неволі повернулися 23 воїни бригади "Азов", який Росія утримувала в полоні понад 2 роки.

Україна повернула ще 23 "азовця": дивіться відео

Зустріч із повернутими "азовцями / Фото Олени Толкачової

Більша частина цих людей утримувалася у неволі з початку повномасштабного вторгнення. Вони потребують серйозної реабілітації, адже за час їх перебування у полоні стан здоров'я значно погіршився.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулися вже 3672 українців.